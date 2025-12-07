Predator nasrnuo na djevojčicu usred Londona, Hrvat Ivan srušio ga jiu jitsu potezom! 'Morao sam'

Britanski Daily Mail objavio je snimku na kojoj se vidi prvak u borilačkim vještinama kako ruši na pod osumnjičenika za seksualni napad, a junak priče je Ivan Skoko (29) iz Ljubuškog.

Muškarac je navodno ciljao teenagericu i svoju je žrtvu uhvatio za stražnjicu dok se vraćala kući. Sve se dogodilo oko 21 sat u Moorgateu u središtu Londona. Prvo su priskočila dvojica tinejdžera koji su izazvali napadača, a on ih je pokušao udariti nogom.

A onda je naišao Ivan odjeven u crno s kapuljačom na glavi. Nevjerojatno sigurnim i brzi potezom srušio je osumnjičenika na pod i pridržavao ga do dolaska policije.

Dva videa na svojim je društvenim mrežama objavio i Ivan koji je inače nositelj crnog pojasa u jiu jitsu.

"Upravo se dogodilo: Čovjek je u Moorgateu seksualno uznemirio 14-godišnju djevojlicu i mislio je da će se izvući. Sori gospodine, ne danas", napisao je uz video Ivan.

Upravo završio trening

Ivan je za Daily Mail rekao: "Upravo sam završio trening u teretani u Moorgateu. Tamo je bio seminar s našim glavnim trenerom. Hodao sam prema stanici i vidio sam da je velika gužva. Vidio sam mlade ljude kako vrište oko nekog tipa.'

Kaže da je shvatio da djevojčica od samo 14 godina, govorila: "Ovaj me čovjek uhvatio za stražnjicu'."

Foto: Screenshot Instagram

"Odlučio sam pričekati i vidjeti mogu li pomoći - i tip je počeo zamahivati ​​prema dvojici dječaka", rekao je Ivan i nastavio: "Kad sam to vidio, skinuo sam slušalice i pomislio 'hajde da jednostavno srušimo ovog tipa'."

A onda je to i napravio.

Prvak je zamolio jednog od promatrača da ga snimi dok je skočio u akciju i onesposobio napadača.

Rekao je: "Srušio sam ga zamahom nogom. Bilo je vrlo učinkovito. Prestao se opirati."

'Ljudi se ne bi trebali ovako ponašati'

Policija je brzo stigla, osumnjičenik se opirao uhićenju, a Ivan je dao svoje podatke i otišao. "Muškarac je uhvatio djevojčicu za stražnjicu i pokušao udariti još dvoje djece. Ljudi se ne bi trebali ovako ponašati", rekao je.

Foto: Screenshot Instagram

Ivan, koji vodi satove brazilskog jiu-jitsua u teretani Fight City Gym u Elephant and Castleu, južnom Londonu, izjavio je: "Stvari ovdje postaju užasne. Ne znam kako riješiti ovaj problem. Ne mogu se s ovim nositi svaki dan."

Rekao je i da pokreće online tečaj pod nazivom "Primitivni jiu-jitsu" kako bi ljude obučio osnovama samoobrane: "Pokrećem ga za sedam dana."

Ivan Skoko je, također i prije nešto više od mjesec dana spasio i ženu na jugu Londona. Razbojnik je s nožem napao stariju ženu tražeći novac, a Skoko se tu zatekao, te nokautirao napadača. Na svojem najnovijem videu na kojem se vidi kako obara napadača na djevojčicu i sam je ustvrdio: "Ovo je drugo uhićenje zahvaljujući mojoj građanskoj dužnosti. Ulice Londona nisu sigurne", napisao je.

