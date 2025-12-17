Poznati novinar uzburkao duhove: 'Trump će večeras objaviti rat!'

Novinar Tucker Carlson je u podcastu pravnog analitičara Endrua Napolitana na YouTube-u, rekao je da bi američki predsjednik Donald Trump u svom večerašnjem obraćanju mogao "najaviti rat Venezueli".

"Ne znam odgovor, ali evo što znam. Članovi Kongresa su jučer obaviješteni da dolazi rat, a Trump će to objaviti u obraćanju naciji večeras u 21 sat", rekao je Carlson u odgovoru na Napolitanovo pitanje o tome bi li Trump mogao započeti rat.

Novinar je dodao da ne zna hoće li se objava rata "zaista dogoditi". "Član Kongresa mi je to jutros rekao", dodao je Carlson.

Podsjetimo, Trump je 16. prosinca rekao da se namjerava obratiti iz Bijele kuće 17 prosinca. Kako je poručio, obraćanje je zakazano za 21 sat po istočnoameričkom vremenu (3 ujutro po hrvatskom vremenu).

Predsjednik nije precizirao o čemu će govoriti, ali je glasnogovornica Bijele kuće,Karoline Leavitt za Fox News izjavila da će dio obraćanja biti posvećen Trumpovim "povijesnim uspjesima" otkako je u siječnju preuzeo dunost, kaoi najavama za iduću godinu.

Trump je nedavno navodno dao ultimatum predsjedniku Venezuele, Nicolásu Maduru, da odmah napusti Venezuelu s obitelji, prije nego što je objavio da će zračni prostor te zemlje biti zatvoren.