Prije nekoliko dana je u Sibiru izmjereno nevjerojatnih +48 Celzijevih stupnjeva. Dva su satelita prošle nedjelje u arktičkom dijelu te velike ruske regije izmjerila toliku temperaturu, ali u tlu, što znači da se ne radi o apsolutnom temperaturnom rekordu. No, za to područje je i temperatura zraka bila neuobičajeno visoka, oko 30 stupnjeva, piše Live Science.

Ove su temperature samo dio toplinskog vala koji je zahvatio Sibir i najavio mogućnost vrućeg i sušnog ljeta. Već je i proljeće bilo problematično, jer su zabilježene stotine šumskih požara. Mnogi od njih su zapravo ponovno pokrenuti ostaci prošloljetnih požara koji nikad nisu bili u potpunosti ugašeni. Naime, oni su još tinjali pod snijegom i ledom hraneći se ugljikom iz treseta. Kad se snijeg otopio, razbuktali su se.

Zanimljivo, istoga datuma prošle godine zabilježen je apsolutni temperaturni rekord od 38 stupnjeva. No, to je posljedica višegodišnjeg naglog rasta prosječnih temperatura na Arktiku. One rastu brže nego igdje u svijetu, potaknute otapanjem morskog leda zbog globalnog zatopljenja. To dovodi do još jednog problema. Naime, otapanje vječnog leda moglo bi potaknuti erupciju stakleničkih plinova zarobljenih u tlu.