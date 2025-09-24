Požar stvorio kaos u ogromnoj europskoj zračnoj luci, putnici evakuirani: Pokvarili se i vlakovi

Odlasci s londonske zračne luke Stansted obustavljeni su nakon požara na jednom od odlaznih terminala.

Fire in lounge is disturbing security checkpoints at London Stansted https://t.co/69pbHcD2bk — AIRLIVE (@airlivenet) September 24, 2025

Požar je izbio oko 3.30 sati ujutro - iako zračna luka tvrdi da je brzo ugašen, požar je proizveo veliku količinu dima, piše Metro.co.uk.

Putnici su iz predostrožnosti evakuirani te im je spriječen ulazak u sigurnosnu kontrolu, koja je bila zatvorena oko tri sata, a ponovno je otvorena u 6 sati ujutro.

Blokirani i vlakovi

"Nakon požara u našem Escape Loungeu ranije jutros, odlazni terminal sada je otvoren, a putnici prolaze sigurnosnu kontrolu, iako bi vrijeme čekanja moglo biti dulje nego inače u ovim okolnostima", napisali su jutros. Letovi nisu otkazani.

"Neki letovi mogu biti podložni kašnjenjima i putnicima se savjetuje da provjere sa svojim zrakoplovnim kompanijama. Zahvaljujemo svim putnicima na strpljenju dok smo osiguravali da je terminal siguran za njihov ponovni ulazak", dodali su.

Da bi stvar bila gora, došlo je do kvara na željezničkoj signalizaciji oko zračne luke pa su svi vlakovi koji voze do zračne luke blokirani.

