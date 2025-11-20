FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLAMEN I DIM /

Požar na samitu COP30: Evakuirani sudionici klimatskih pregovora

Požar na samitu COP30: Evakuirani sudionici klimatskih pregovora
×
Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press/alamy/profimedia

'Već je pod kontrolom, vatrogasci iz savezne države Para su na mjestu događaja'

20.11.2025.
19:41
Hina
Brazil Photo Press, Brazil Photo Press/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sudionici UN-ovog klimatskog samita COP30 evakuirani su nakon što je izbio požar u jednom paviljonu u Belemu u Brazilu.

BBC-jevi novinari ugledali su plamen i dim u području paviljona prije nego što su izjurili van. Još nije poznato što je uzrokovalo požar. Žena je odvezena u invalidskim kolicima, ali nije jasno je li to povezano s požarom.

Tisuće ljudi prisustvuju razgovorima UN-a o klimi, uključujući članove delegacija iz cijelog svijeta. Požar koji je izbio na lokaciji COP30 u Belemu je "pod kontrolom", rekao je u četvrtak brazilski ministar turizma Celso Sabino, dodajući da nema ozlijeđenih.

"Već je pod kontrolom, vatrogasci iz savezne države Para su na mjestu događaja", rekao je ministar brazilskoj televiziji, nekoliko minuta nakon evakuacije mjesta održavanja međunarodne klimatske konferencije koja bi trebala završiti u petak.

POGLEDAJTE VIDEO: Misteriozna plava svjetla mogla bi biti povezana s krivcima za požar Vjesnika:

CopBrazilPožar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PLAMEN I DIM /
Požar na samitu COP30: Evakuirani sudionici klimatskih pregovora