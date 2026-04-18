FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PAKLENO JUTRO /

Požar buknuo na naftnom terminalu u ruskoj regiji Krasnodar, gasi ga više od 200 vatrogasaca

Požar buknuo na naftnom terminalu u ruskoj regiji Krasnodar, gasi ga više od 200 vatrogasaca
×
Foto: Handout/AFP/Profimedia

U gašenju požara sudjeluju i ekipe ruskog ministarstva za hitne slučajeve

18.4.2026.
7:44
Hina
Handout/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Požar je izbio na naftnom terminalu u južnoj ruskoj regiji Krasnodar, priopćio je regionalni stožer za hitne slučajeve rano u subotu navodeći kako nema izvješća o ozlijeđenima.

Prema pisanju Reutersa, nije bilo prijavljenih žrtava i nema naznaka o tome što je moglo uzrokovati požar.

Stažer za hitne slučajeve je na Telegramu naveo da se 224 vatrogasca i 56 vozila bore s požarom na terminalu u Tikhoretsku, sjeveroistočno od glavnog grada regije, Krasnodara.

U gašenju požara sudjeluju i ekipe ruskog ministarstva za hitne slučajeve.

PožarRusijaNaftni Terminal
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike