Požar buknuo na naftnom terminalu u ruskoj regiji Krasnodar, gasi ga više od 200 vatrogasaca

Požar je izbio na naftnom terminalu u južnoj ruskoj regiji Krasnodar, priopćio je regionalni stožer za hitne slučajeve rano u subotu navodeći kako nema izvješća o ozlijeđenima.

Prema pisanju Reutersa, nije bilo prijavljenih žrtava i nema naznaka o tome što je moglo uzrokovati požar.

Stažer za hitne slučajeve je na Telegramu naveo da se 224 vatrogasca i 56 vozila bore s požarom na terminalu u Tikhoretsku, sjeveroistočno od glavnog grada regije, Krasnodara.

U gašenju požara sudjeluju i ekipe ruskog ministarstva za hitne slučajeve.

