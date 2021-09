U osnovi je pandemija već gotova. Završit će ovog listopada. Ili možda neće biti gotova do sljedećeg proljeća, ili potkraj sljedeće godine, ili dvije ili tri godine kasnije. Od najcjenjenijih epidemiologa i stručnjaka za javno zdravstvo, pa do polemičara i političara nema definitivnih odgovora na ključno pitanje: "Hoće li ikada biti kraj pandemiji?", piše The Seattle Times.

S povratkom djece u učionice u SAD-u, u mnogim slučajevima prvi put nakon 18 mjeseci, dok visokozarazna delta varijanta i neujednačeno cijepljenje ponovno povećavaju brojeve novozaraženih i smrtnih slučajeva, mnogi se Amerikanci pitaju što se točno mora dogoditi prije nego se život vrati nečemu što izgleda i doima se kao pretpandemijska 2019.

Odgovori dolaze sa širokim spektrom scenarija. Neki sugeriraju da će pandemija završiti jer će broj smrti konačno pasti na istu razinu na koju smo navikli s gripom svake godine. Ili će završiti kad se većina djece cijepi. Ili će završiti kad se većina umori od svih restrikcija svakodnevnog života.

Postoje razlozi za optimizam

Bezbrojna predviđanja tijekom pandemije ispostavila su se kao netočna, a neki su se znanstvenici odrekli "prorokovanja". No, dok uče sve više o koronavirusu koji je čovječanstvu podario covid-19, grade modele i prave projekcije te opisuju prepreke koje ostaju prije nego što ljudi mogu skinuti maske i nastaviti život kao nekada.

Dobra je vijest da ipak postoje razlozi za optimizam. "Doista mislim da smo na kraju", rekla je Monica Gandhi, specijalistica za zarazne bolesti i profesorica medicine na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu. "Slučajevi će početi padati sredinom i do kraja rujna, a sredinom listopada bit ćemo na mjestu s kojega ćemo moći upravljati, kada će virus biti zabrinjavajući za zdravstvene djelatnike, ali ne i za širu javnost."

Gandhi svoj optimizam temelji na činjenici da su sve prethodne epidemije respiratornih virusa okončane stjecanjem imuniteta, bilo cijepljenjem ili prirodnom infekcijom. Iako se virusi neprestano mijenjaju, potencijalno zaobilazeći imunitet, tvrdi da virusi brzo mutiraju, zbog čega s vremenom slabe. Gandhi je rekla kako vjeruje da će delta varijanta koja je toliko pogodila Sjedinjene Države ovog ljeta obilježiti vrhunac snage ovog virusa.

Postoje razlozi i za pesimizam

No, Gandhi također upozorava da je i prije znala pogriješiti. Loša vijest je da postoji previše razloga za sumnju u njezin optimizam.

"U trenutku smo neizvjesnosti, a ljudi se ne snalaze u neizvjesnosti", rekao je Ezekiel Emanuel, profesor medicinske etike i zdravstvene politike na Sveučilištu Pennsylvania. “Reći ljudima da će ovo trajati još dvije ili tri godine zaista je teško, ali mislim da nikome ne može biti ugodno u trenutnom stanju, s puno djece koja završavaju u bolnici i tisuću smrtnih slučajeva dnevno. To nije povratak u normalu."

I Emanuel napominje da je njegova kristalna kugla griješila. U ožujku 2020. rekao je da će se država vratiti u normalu oko studenoga 2021. Zbog toga su mu prijatelji dali nadimak "gospodin pesimist." Njegova nova poruka je sada isto tako nepoželjna. On smatra da će se većina ljudi moći vratiti normalnim aktivnostima tek u proljeće 2022., a možda i puno kasnije, zbog širenja delta varijante, stalnog otpora cijepljenju i raširene tjeskobe, posebno zbog djece koja još nemaju pravo na cijepljenje.

Kada će pandemija postati endemija?

Unatoč razlikama u mišljenjima stručnjaka, postoji konsenzus u vezi najvećeg pitanja: pandemije na neki način prestaju. (Iako postoje iznimke, poput malarije.) Ljudskom intervencijom učinkovito su iskorijenjene samo male boginje. No, mnoge pandemije su postale endemije, što znači da su se pretvorile u nešto što više nije hitan slučaj, već neugodna, ružna, čak i bolna životna činjenica s kojom se ljudi jednostavno nauče nositi, poput gripe ili prehlade.

Pitanje je kada i kako ćemo doći do te točke. Neki od najistaknutijih nacionalnih epidemiologa i stručnjaka za javno zdravstvo kažu da smo već tamo, razlozi su različiti.

"Hitna faza bolesti je završena", rekao je Jay Bhattacharya, profesor medicine i zdravstveni ekonomist sa Sveučilišta Stanford. "Sada se moramo jako potruditi kako bismo poništili osjećaj hitnosti. Covid bismo trebali tretirati kao jednu od 200 bolesti koje pogađaju ljude."

Glavni pokretač povratka normalnom životu za Bhattacharyja su cjepiva, "koja zaista štite od smrti." Smanjivanjem broja smrtnih slučajeva i hospitalizacijom, posebice za najugroženiju populaciju "uvelike smo uspjeli, a za mene je to kraj epidemije, jer doista ne možemo bolje od toga."

'Delta dolazi poput uragana'

Virus će nastaviti mutirati, a i dalje će biti izbijanja, kako sezonskih, tako i u zemljopisnim skupinama, ali "paničarenje zbog broja slučajeva recept je za nastavak neopravdane panike", rekao je. Bhattacharya je spreman nastaviti većinu pretpandemijskih aktivnosti. Nedavno je otišao na svoje prvo putovanje u inozemstvo, u Englesku, "i bilo je divno", rekao je, "čak i s maskom".

Gandhi je također zaključila da koliko god je delta varijanta bila zastrašujuća i opasna, "nekako smo na vrhuncu pandemije jer delta varijanta izaziva imunitet kao luda. Delta dolazi poput uragana, ali iza sebe ostavlja gomilu imuniteta."

Iako je zastrašujuće brzo širenje delta varijante te ima ozbiljan utjecaj na neke ljude, delta ima skrivenu korist. "Čini manje vjerojatnim da će buduće varijante biti smrtonosnije", kaže Gandhi. "Covid neće nestati, pobijedit ćemo ga. Ali kako se imunitet povećava, virus će uzrokovati manje štete. Ljudi će se pomiriti s tim kao što su s prehladom ili gripom", rekla je.

Gandhi smatra da je veliki problem sada pretjerani strah s obje strane političkog spektra. "Demokrati precjenjuju stopu smrtnosti, a republikanci je podcjenjuju."

Apokaliptični način vraćanja u normalu

Julie Swann smatra da je Gandhi pretjerano optimistična u pogledu toga kako i kada bi se normalan život mogao vratiti. "Ona griješi", tvrdi Swann, sistemska inženjerka sa Sveučilišta North Carolina State koja je savjetovala Centre za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) u vezi s pandemijom H1N1. "I nadam se da će potrajati duže nego što je rekla jer će to biti puno sigurnije."

Swann je rekla da je Gandhijev argument da će delta varijanta stvoriti toliko imuniteta da će se život moći vratiti u normalu "zaista apokaliptičan način da se to postigne. Želite li da delta izgori kroz populaciju, stvarajući imunitet po vrlo visoku cijenu, ili biste radije samo nosili masku? ”

Ključni faktor za Swann dok stvara modele koji predviđaju kretanje virusa je uloga djece u širenju bolesti. "Put do normalnog života je kroz cijepljenje djece", rekla je, a to se vjerojatno neće dogoditi u velikom broju do početka sljedeće godine.

"Djeca prenose viruse jedno drugome, svojim obiteljima, svojim zajednicama", kaže Swann. “Prvi korak prema normalnosti je cijepljenje djece, barem za dob od 5 i više godina. Nažalost, trenutno na Floridi vidimo da se mnogo, mnogo djece zarazilo."

Mogući scenariji povratka

Swann vidi nekoliko mogućih puteva povratka prema normalnom životu: tako da se dopusti virusu da prođe kroz populaciju, da se fokusira na zaštitne maske i hibridno školovanje ili da se vratimo zatvaranjima ("lockdown").

No njezin je preferirani put masovno cijepljenje djece, što se može dogoditi tek nakon što su cjepiva odobrena za dobnu skupinu od 5 do 11 godina (to je korak koji se može očekivati tek kasnije ove godine), zajedno s nošenjem maski i povećanim testiranjem.

Za deset godina od sada će koronavirus "biti poput gripe - moći će uzrokovati smrt, ali ništa poput onoga što vidimo sada", rekla je Swann. No, u sljedećih godinu dana, najbolje čemu se Amerikanci mogu nadati je djelomičan povratak u normalu, pri čemu bolnice više neće biti zatrpane oboljelima od covida te će se događati povremeni skokovi novozaraženih u zajednicama s niskom stopom cijepljenja.

'Ne znamo kada, ne znamo kako'

Profesor Emanuel se vraća predavati na Pennu ali priznaje da je nervozan, čak i uz cijepljenje i maske. „Ja ću se testirati, učenici će biti testirani, a donosim i HEPA zračni filter u učionicu, i još sam pomalo nervozan zbog dugog COVID-a. Još uvijek nam nije jasno smjer ove stvari. Vjerojatno je da smo dosegli vrhunac, ali je također vjerojatno da će druge mutacije biti još učinkovitije. "

Emanuel će znati da je vrijeme za nastavak normalnog ponašanja „kad ova stvar bude izgledala kao gripa, kad zdravstveni sustav bude radio normalno, kad me prijatelji ne budu stalno pitali:‘ Što mogu učiniti da budem siguran? ’“

To će vrijeme doći tek nakon što bude više podataka o tome kako i kada ljudi dobiju dugi covid, o tome što se događa kada ljudi miješaju različita cjepiva, o tempu i karakteru mutacija virusa.

"Ljudi su prilično sagorjeli tijekom 18 mjeseci ove stvari. I iscrpljenost je pogoršana brzim 'klackanjem' - skinite maske, vratite ih. Sve je to vrlo zbunjujuće, ali moramo biti iskreni: ne znamo kada, ne znamo kako. Ne znamo”, rekao je Emanuel.