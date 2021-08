Delta-varijanta koronavirusa zaraznija je od prethodnih, a dosadašnje su studije utvrdile kako se radi o zaraznosti većoj za 40 posto od alfa-varijante.

Pei-Yong Shi, virolog sa Sveučilišta Texas, sa svojom znanstvenom grupom jedan je od onih stručnjaka koji je utvrdio koja bi to točno mutacija mogla biti razlogom veće zaraznosti delte te je studiju o tome objavio na platformi bioArxiv. Ta mutacija mijenja samo jednu aminokiselinu u proteinu šiljastog nastavka koronavirusa SARS-CoV-2.

Slična promjena sekvence primijećena je i prije na virusima poput influence gdje također izaziva povišenu infektivnost.

Cjepivo pomaže neko vrijeme

"Ta ključna promjena sekvence omogućuje da se virusni spike protein brže i efikasnije procesira pomoću naših enzima. To procesiranje je ključno jer virus može inficirati naše stanice samo kada spike protein “sazrije”. U slučaju delta-varijante to sazrijevanje se događa čim novi virus izađe iz inficirane stanice dok je kod drugih varijanti to procesiranje moguće tek kad se virus veže na receptor. Na neki način delta-varijanta nosi promjenu koja joj omogućuje da se novonastali virus aktivira neposredno nakon produkcije, dakle odmah je “naoružan” karakteristikama koje mu omogućuju da se veže na receptor i inficira naše stanice. To su, naravno, loše vijesti jer pokazuju da svaka promjena na SARS-CoV-2 koja ga čini infektivnijim odmah uzrokuje da ta varijanta preraste sve ostale varijante i ljudi se kontinuirano suočavaju sa sve “agresivnijim” virusom. Ako se tako nastavi prije ili kasnije će se cijela populacija zaraziti."

Nenad Ban: Cjepivo pomaže i protiv delta-varijante

Pokazalo se da cjepivo, barem na neko vrijeme, pomaže i protiv delta-varijante i u većini slučajeva sprečava teške oblike bolesti, rekao je Večernjem listu prof. dr. sc. Nenad Ban, molekularni biolog.

P681R samo je jedna od četiri bitne mutacije kod delta-varijante, no nekoliko je studija, uključujući ovu Shijevu, utvrdilo kako se radi upravo o ovoj mutaciji koja uzrokuje toliko višu infektivnost delta-varijante.