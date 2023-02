Geolog prof. dr Dragan Milovanović rekao je da je Zemlja mozaik ploča koje plivaju te da se u Turskoj oslobodila ogromna količina energije, koja se akumulirala tisućama godina, piše Blic.

"Potres na dubini od 20 kilometara ubija i to se dogodilo u Turskoj. Ogromna količina energije koja se akumulirala tisućama godina i sada se oslobodila. Mali je bio kut, plitak i sama vrsta stijena je to omogućila. Ako ima vode ispod površine sve se pojačava, sve se to ovog puta pogodilo", objasnio je Milovanović i dodao da postoji 12 ploča koje plivaju na polutekućem sloju koji se nalazi 150 do 200 kilometara ispod nas.

"Mi na njima plivamo. U gornjem dijelu tog sloja imamo mali film i po njemu te ploče lijepo plivaju. U jednom dijelu te ploče su razdvojene, negdje idu bočno, a negdje se podvlače jedna pod drugu i sve ovise jedna o drugoj. Pacifik se širi do desetak centimetara godišnje, Atlantik je mnogo sporiji. Afrika nas gura, želi pod Europu, i jednog dana će otići Mediteran i Jadransko more u planine, za 30 ili 40 milijuna godina. Cijeli taj prostor se sučeljava. Kako se pomjera jedno, pomjera se i drugo i sve teži ravnoteži. Ta energija se akumulira, to su tisuće godina, i kad ne može dalje - zapne. Kada ploča zapne ili kada hoće 'kleknuti' tada dolazi do oslobađanje energije i o tome ovisi koliko će potresa biti i koje jačine", rekao je Milovanović.

Zašto nije moguće izmjeriti?

Iako geolozi sve to teoretski znaju, granice ploča nisu ucrtane i protežu se stotinama i tisućama kilometara u dužinu i širinu.

"Zato nemamo mogućnost izmjeriti gdje je taj napon. Dio energije odlazi kao lava, pa tako imamo Etnu, Stromboli… a drugi dio se javlja u obliku potresa. Imali smo tu situaciju s Jadranom, ali sad su to stare rane, zatvorile su se… Sada imamo Siriju, Tursku, Grčku… Mi smo na rubu te priče, i sigurniji smo, ali nismo sigurni. Stotinu milijuna godina 'ubijali' smo potresima i vulkanizmom, sada je zatvoreno i ostao je usjek. Međutim, na drugom presjeku je dio Turske i Sirije i Himalaja. Te stijene na vrhu Himalaje bile su na dnu oceana. To su zone sudara. Dio Afrike ide prema nama, a dio se odvojio u Adenski zaljev i taj dio, to je mala prgava ploča, nezgodna, gura se. Anatolska ploča je još jedna vrlo složena struktura. To je globalni proces. Kad bi se u našoj zemlji dogodio potres, 'tresla' bi ga magnituda 4,5 ili pet stupnjeva po Richteru. To se može dogoditi u sljedećih sto godina. Činjenica je da se procesi događaju u svoje vrijeme i da planet ima svoje vrijeme. Stotinu godina je ništa za planet", rekao je profesor Milovanović.

'To je pakao'

O količini energije i kuta pod kojim se tektonske ploče guraju ovisi i udar potresa.

"To što su se dva razorna i snažna potresa dogodila jedan za drugim u Turskoj je pakao. Bilo bi normalno da nakon glavnog udara slijede manji potresi. Nažalost, taj prostor je za to i namijenjen. Tektonski je aktivan i područje koje se proučava i prati. Ne znamo koliko i gdje je ta energija akumulirana, možemo samo izračunati na kojoj dubini nakon potresa. Prostor u kojem se sve dogodilo mnogo je veći nego što mislimo. Milju i pol ispod Yellowstonea u SAD-u imamo magmu koja može jako eruptirati. Na Santoriniju sad mjerimo i tamo se sve 'napuhava'. Mjeri se i moramo biti spremni na sve. Mogla bi biti vulkanska erupcija, mogao bi biti potres. A može se dogoditi i da vodena para rasprši prašinu i imamo situaciju kao na Islandu", rekao je geolog na K1 televiziji.

Komentirao je i medijske napise da je potres u Turskoj bio jak kao eksplozija 130 atomskih bombi. "130 atomskih bombi? Malo je, nije ništa. Energija tih potresa koji su se dogodili je nemjerljiva", kaže Milovanović.

Prema riječima profesora Milovanovića, ploča ispod Turske duga je nekoliko tisuća kilometara, a široka od 300 do 400 kilometara. "To se ne može mjeriti, jer gdje ćeš mjeriti na takvom prostoru? Otprilike znamo. Granice ploča su nepoznate, ploče se međusobno guraju. I sama afrička ploča puca, to je dokazano. Za deset milijuna godina Afrika će se podijeliti na dva manja kontinenta. U Japanu su potresi svakih 100 metara i ne mogu se registrirati. Godišnje imaju 500 potresa, otprilike dva dnevno", kaže Milovanović.

Koje su prognoze?

Geolog kaže da se procjene mogu donositi samo na osnovu statistike i iskustva.

"Imamo vrijednosti koje ne možemo izravno mjeriti. Magnituda potresa koji se dogodio u Turskoj je životna tragedija za te ljude i to područje. Desio se još jedan otprilike iste snage i sada se tlo sliježe. Trebalo bi biti tiho tijekom sljedećih tjedana i mjeseci. Ali dio Cipra i Grčke je 'zakačen' i ne znamo hoće li se i tamo tlo slegnuti ili se oslobađanje energije tamo pomaknulo. Ne očekuju se tako razorni potresi sljedećih mjeseci. To je strašna tragedija i svi želimo da nema izgubljenih života, ali s druge strane, znanstveno gledano, da nije bilo potresa, tog prirodnog događaja, ne bi bilo ni Zemlje. Onog trenutka kada potresi i vulkani nestanu, na Zemlji više nema života. Planine neće biti stvorene, sve planine će biti sravnjene vjetrom i kišom, oceani će biti ispunjeni i bit ćemo ravni posvuda", objasnio je.