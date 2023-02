U potresu u Turskoj stradale su tri hrvatske državljanke, a Hrvatica koja se još pred koji sat vodila kao nestala pronađena je, te je živa i zdrava. Potvrdio je to za Jutarnji list hrvatski veleposlanik u Turskoj Hrvoje Cvitanović.

On je ranije dao izjavu i za HRT. "Na žalost jedna hrvatska državljanka, koja dulje tamo živi, sa svojom obitelji, se vodi kao nestala. Uspjeli smo doći do njenog supruga, on i djeca su dobro, međutim naša ona se vodi kao nestala", kazao je.

"Mi smo kontaktirali lokalnu državnu upravu, skrenuli smo pozornost od strane veleposlanstva, pomno pratimo što se događa, u kontaktu smo s obitelji, i tražimo najveću moguću pažnju i najveći mogući angažman da se ta hrvatska državljanka što prije pronađe", dodao je veleposlanik.

Procurio novi video

Na društvenim se mrežama pojavio novi zastrašujući video strašnog potresa u Turskoj, a koji je snimila kamera pričvršćena na kokpitu automobila. Trenutak na snimci pokazuje rušenja nekoliko zgrada u Turskoj, piše Sky News.

Navodno se radi o naselju kod Elbistana u pokrajini Kahramanmaras, oko tri sata udaljenom od epicentra jučerašnjeg potresa.

Podsjećamo, u strašnom potresu koji je jučer pogodio Tursku i Siriju poginule su na tisuće ljudi.