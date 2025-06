Potres od 5.1 po Richteru pogodio sjever Irana

Sjeverni dio Irana zatresao je potres magnitude 5.1 po Richterovoj ljestvici, izvijestila je Američka geološka služba (USGS). Prema njihovim podacima, epicentar potresa bio je smješten otprilike 37 kilometara jugozapadno od grada Semnana, na dubini od oko 10 kilometara.

Iranska državna agencija Tasnim objavila je kako je potres dosegnuo snagu od 5.2 stupnja, što je neznatno više od mjerenja američkih stručnjaka.

Breaking right now…



A 5.2 magnitude earthquake has just struck Central Iran, outside of Tehran..

Think someone from above is sending a message..



