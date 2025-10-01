Potpuni kaos, urušio se dio stambene zgrade! 'Bilo je ludo, dim je bio jedino što se vidjelo'

Okno dimnjaka na uglu 20-katne stambene zgrade u New Yorku srušilo se uz glasan tresak u srijedu ujutro nakon izvješća o eksploziji plina, javlja AP.

„U tijeku je istraga kako bi se utvrdio uzrok ovog događaja i opseg štete osim prijavljene vanjske štete na dimnjaku“, priopćila je gradska stambena uprava.

Videozapisi koje su snimili obližnji stanovnici prikazuju oblak prašine koji se nadvija nad blokom nekoliko trenutaka nakon urušavanja, koje se dogodilo oko 8:10 sati ujutro. Snimke iz helikoptera pokazale su psa za spašavanje kako skače preko ogromne hrpe cigli na dnu zgrade, njušeći sve koji bi mogli biti zatrpani ispod ruševina.

Svjedok, Diamond Freeman, rekao je za WPIX-TV da se čuo glasan prasak. „Cijela se strana zgrade jednostavno srušila. Bilo je ludo. Sve što se vidi je dim“, rekao je Freeman.

Gradonačelnik poslao upozorenje

Gomila ruševina bila je prekrivena klima-uređajima, koji su izgledali kao da su ih cigle koje su padale izvlačile iz prozora stanova. Kaz Daughtry, zamjenik gradonačelnika za javnu sigurnost, rekao je za X da se neki stanovi evakuiraju iz predostrožnosti i da su usluge za njih dostupne u obližnjem društvenom centru.

Gradonačelnik Eric Adams rekao je da je obaviješten o izvanrednoj situaciji i da dužnosnici još uvijek dobivaju potpunu procjenu. „Molimo vas da izbjegavate područje radi vlastite sigurnosti“, napisao je na X-u.

Policajci su uspostavili perimetar oko područja dok su vatrogasci, gradski službenici i pružatelj komunalnih usluga Con Edison bili na mjestu događaja. Policija je izjavila da su primili pozive na 911 o urušavanju zgrade neposredno nakon 8 sati ujutro u zgradi Mitchel Houses.

Okna spalionica u zgradama u New Yorku nekoć su se koristila za odlaganje smeća, koje se potom spaljivalo na licu mjesta. No, uglavnom su zamijenjena kompaktorima za smeće, koji mogu koristiti iste žljebove.

