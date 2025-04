Tijelo malog Emilea bilo u zamrzivaču? Procurili potresni detalji o ozljedama

Francuski policajci koji istražuju misterioznu smrt dvogodišnjeg Émilea Soleila vjeruju da su dječakovi posmrtni ostaci bili u zamrzivaču prije nego ih je netko premjestio u šumu u kojoj su otkriveni.

Maleni Émile nestao je u srpnju 2023. godine dok je boravio u vikendici svoje bake i djeda Philippea i Anne Vedovini u alpskom selu Haut-Vernet. Njegove ostatke, među njima slomljenu lubanju i nekoliko zubi, pronašla je planinarka i to nakon osam mjeseci i brojnih potraga.

Detektivi vjeruju da su se dijelovi Émileovog tijela u jednom trenutku nalazili u "okruženju zaštićenom od vanjskih elemenata", kao što je na primjer zamrzivač.

'Nasilna trauma lica'

Uz to, državni tužitelj Jean-Luc Blachon potvrdio je da se dječakovo tijelo nije raspalo u odjeći u kojoj je pronađeno te da je netko premjestio ostatke neposredno prije nego što su otkriveni, javlja Le Parisien, a prenosi The Sun.

Blachon je rekao da dijete pretrpjelo nasilnu traumu lica, a izvješća vještaka spominju upletanje treće strane u nestanak i smrt.

Djeda i baku pustili na slobodu

Podsjetimo, policija je prošli tjedan uhitila bračni par Vedovini i još dvije odrasle osobe, navodno Émileovu tetu i ujaka. Sumnjičilo ih se za namjerno ubojstvo i prikrivanje tijela, a izvori bliski potvrdili su da ih je policija prisluškivala mjesecima prije uhićenja.

Baku i djeda ispitivali su 17 sati, nakon čega su pušteni na slobodu i to bez podizanja optužnice. "To je olakšanje za njih, a i njihove odvjetnike. Nikad nisam bila previše zabrinuta i mislila sam da sve možemo objasniti. Možda je bilo nekih sivih područja za raščistiti, ali to je to", rekla je djedova odvjetnica Isabelle Colombani,

Valja istaknuti da su uhićeni mogli u pritvoru ostati najviše 72 sata. Međutim, moguće ga je obnoviti bilo kada u budućnosti za vrijeme istrage.

