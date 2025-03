Djeda i baku 17 sati ispitivali o Emileovom nestanku, stigao novi obrat: 'Sve smo rasčistili'

Stigao je novi obrat u slučaju smrti francuskog dječaka Émilea Soleila (2), koji je 2023. nestao iz vrta svojeg djeda i bake u Alpama.

Kako piše The Sun, njegovi baka i djed Philippe i Anne Vedovini, koje je policija privela u utorak zbog sumnje na ubojstvo, u četvrtak su pušteni na slobodu i to bez podizanja optužnice.

Podsjetimo, malenom Émileu trag se izgubio u srpnju 2023. godine, dok je na praznicima boravio u vikendici bake i djeda u alpskom selu Haut-Vernet. Tužna vijest stigla je nakon devet mjeseci i brojnih potraga - planinar je slučajno pronašao njegove posmrtne ostatke, među njima lubanju i nekoliko zubi. Dodatan misterij izazvala je činjenica da su ostaci pronađeni na znatnoj udaljenosti od obiteljske kuće, a tužitelji sumnjaju da bi dvogodišnje dijete samo moglo prijeći taj put.

Ispitivali ih 17 sati

Policija je u utorak u zoru uhitila bračni par Vedovini i još dvije odrasle osobe, navodno Émileovu tetu i ujaka. Tužitelj je u priopćenju naveo da ih sve sumnjiče za namjerno ubojstvo i prikrivanje tijela. Izvori bliski istrazi potvrdili su da ih je policija prisluškivala mjesecima prije uhićenja. Međutim, oko pet sati ujutro u četvrtak, svi su pušteni iz prostorija francuske žandarmerije u Marseilleu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon 17 sati ispitivanja, pritvor je danas ukinut. To je olakšanje za njih, a i njihove odvjetnike. Nikad nisam bila previše zabrinuta i mislila sam da sve možemo objasniti. Možda je bilo nekih sivih područja za raščistiti, ali to je to", rekla je Isabelle Colombani, odvjetnica Philippea Vedovinija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Julien Pinelli, branitelj Anne Vedovini rekao je da je njegova klijentica željela sudjelovati u ispitivanju jer je smatrala da će njen doprinos istrazi, iako joj je to predstavljalo i svojevrsno iskušenje. "Ukinut joj je pritvor, što je naravno veliko olakšanje. Ona odlazi slobodno", istaknuo je Pinelli.

Tužitelji ni pravosudna policija zasad nisu dali izjavu medijima, no valja istaknuti da su uhićeni mogli u pritvoru ostati najviše 72 sata. Međutim, moguće ga je obnoviti bilo kada u budućnosti za vrijeme istrage.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat i Srbin palili aute od sjevera do juga: Policija ostala u šoku nakon pretresa kuće

Tekst se nastavlja ispod oglasa