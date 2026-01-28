FREEMAIL
Osvanuli zanimljivi oglasi za posao: 'Trebaju nam obični ljudi s običnim zanimanjima, ali na neobičnom mjestu'

Osvanuli zanimljivi oglasi za posao: 'Trebaju nam obični ljudi s običnim zanimanjima, ali na neobičnom mjestu'
Foto: Shutterstock/ilustracija

Predviđen početak rada je između svibnja i rujna

28.1.2026.
8:30
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
Posao života i ultimativna avantura na kraju svijeta uz odlična primanja? To sada nudi britanska istraživačka stranica na Antarktici "British Antarctic Survey" (ABS), koja traži nove zaposlenike za svoje stanice na jugu planeta - Antarktici. 

Trenutačno trebaju građevinske radnike, kuhare, stolare, montere, instalatere, veziste i razne druge pozicije. Prema pisanju Fenix magazina, nude ugovore od šest do 18 mjeseci, uz godišnju plaću od oko 35.000 eura. Poslodavac kaže da će podmiriti troškove hrane, smještaja, odjeće, putnih troškova i obuke pa se tako troškovi života zapravo svode - na nulu. 

'Posao iz snova'

Predviđen početak rada je između svibnja i rujna, a prva radna mjesta - od promatrača vremena do tehničara za dizel motore - već su objavljena na internetu. 

"Stolari, kuhari, mehaničari - trebaju nam obični ljudi s običnim zanimanjima, ali na neobičnom mjestu", poručio je voditelj stanice na Anktartici Mike Brian. 

Ovakvu svakodnevicu živi zoologinja Jess Callaghan koja živi na subantarktičkog otoku Južna Georgija između 45.000 zlatouhih pingvina i tuljana krznaša. I kaže da je to: "Posao iz snova za sve koji vole životinje". 

BAS je vodeći svjetski centar za polarna istraživanja. Njihovi su znanstvenici 1985. otkrili ozonsku rupu, a danas proučavaju promjene na smrznutim dijelovima planeta uslijed globalnog zatopljenja. 

