Najveća brana u Iraku ponovo je u rukama iračkih i kurdskih snaga. Pomoć SAD-a bila je ključna u akciji kojom je brana vraćena pod kontrolu iračke države.

Brana je izgrađena ranih '80-tih 50 kilometara sjeverno od Mosula te služi kao glavni izvor električne energije. Zadržava 12 milijardi kubičnih metara vode te bi mogla bi potopiti dva grada i ubiti tisuće ljudi, zbog čega se smatra najopasnijom branom na svijetu.

ISIL-ovi džihadisti, bijesni zbog gubitka važne strateške točke, jučer su objavili video u kojem prijete da će napadati američke ciljeve "na bilo kojem mjestu". "Sve ćemo vas udaviti u krvi", poručili su.