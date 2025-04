Trump će nanijeti gadnu štetu aplikacijama na koje su se navukli i Hrvati: 'Bit će kaos'

Nakon kaotičnog tjedna promjenjivih carinskih politika, jeftina odjeća iz Kine gotovo će se sigurno uskoro suočiti s velikim skokom cijena što izaziva zabrinutost među trgovcima brze mode i potencijalno tjera potrošače da potraže druge alternative, piše The Guardian.

Kao dio paketa globalnih carinskih politika najavljenih na "Dan oslobođenja" prošlog tjedna, Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom je ukinuto izuzeće od plaćanja carine za jeftinu robu koja ulazi u SAD iz Kine i Hong Konga. Poznato kao pravilo "de-minimis", paketi ispod 800 USD ne ispunjavaju uvjete za bilo kakve poreze ili carine na robu i minimalno se pregledavaju na granici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zamišljeni kao način da se Amerikancima omogući vraćanje jeftine robe u SAD iz inozemstva, divovi brze mode, uključujući Shein i Temu, iskoristili su pravilo za slanje jeftinih kupnji putem e-trgovine u SAD uz male troškove.

Nepravedna konkuerncija

Alon Rotem, glavni strateški direktor za ThredUp, online trgovinu rabljenom robom, pozdravio je izvršnu naredbu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uz širenje brze mode, ovo je nešto što stvarno podržavamo jer stvara nepravednu konkurentsku prednost", rekao je.

Ukidanje pravila de-minimis bio je cilj dvostranačkih zakonodavaca posljednjih godina jer je vrijednost robe koja ulazi u SAD prema tom pravilu skočila s oko 5,5 milijardi dolara u 2018. na 66 milijardi dolara u 2023., prema izvješću Kongresa. Gotovo dvije trećine paketa pod tim pravilom isporučeno je iz Kine i Hong Konga, rečeno je na brifingu američke Komisije za međunarodnu trgovinu.

Premještanje proizvodnje

ThredUp se zalagao za zakonodavstvo kojim bi se ukinulo pravilo de-minimis kroz American Circular Textiles, trgovačku skupinu kojoj je pomogao osnovati, a koja se zalaže za jačanje domaćih opskrbnih lanaca. Ostali članovi uključuju RealReal, Reformation i H&M.

"Ova promjena dolazi", rekao je Derek Lossing, osnivač Cirrus Global Advisors, globalne logističke tvrtke. "Možda će iznenaditi potrošače, ali u konačnici neće značajno iznenaditi robne marke."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neke su tvrtke već počele diverzificirati svoju proizvodnju izvan Kine. Drugi su razvili svoj poslovni model kako bi počeli skladištiti više zaliha u SAD-u, kao i premjestiti dio proizvodnje ovdje, a zatim ispunjavati narudžbe u zemlji, dodao je Lossing.

'Znamo da će biti kaos'

Trump je prvi put najavio promjenu pravila u veljači, ali je potom odustao kako bi graničnim agentima dao vremena da shvate kako riješiti priljev tolikih paketa koji će zahtijevati opsežniji pregled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trenutno se očekuje da će stupiti na snagu 2. svibnja. Nakon toga, paketi će podlijegati tarifnoj stopi od 30 posto ili 25 USD po stavci, koja će 1. lipnja porasti na 50 USD po stavci. Kada je Kina ovog tjedna odgovorila uzvratnim carinama, Trump je uzvratio udarac i zatim utrostručio stope za prethodno izuzete pakete na 90 posto ili 75 dolara po artiklu, popevši se na 150 dolara 1. lipnja.

"Svi samo navlače hlače i pripremaju se za udar", rekao je Jason Wong, koji radi u logistici proizvoda za Temu u Hong Kongu. "Znamo da će biti kaosa."

Potražnja će se smanjiti

Wong je rekao da je jedan od planova veći prodor u Europu, kao iu Australiju, koja ima vlastito de-minimis pravilo prema kojem roba ispod 1000 dolara može ući u zemlju bez poreza ili carina.

"Pouzdano znamo da će se potražnja iz SAD-a i Sjeverne Amerike značajno smanjiti", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Shein i Temu nisu odgovorili na zahtjeve za komentar o bilo kakvim promjenama u svom poslovnom modelu kao odgovor na nadolazeću promjenu pravila.

Promjena pravila u trgovini

Rotem, izvršni direktor ThredUpa, rekao je da promjena pravila stvara prostor za potrošače da razmotre druge opcije, uključujući kupnju rabljene odjeće. Iako je priznao da je kupcima stalo do održivosti, rekao je da je odluka potrošača o cijeni sekundarna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odjednom, ako je ultra brza moda sada 30 posto ili tako nešto skuplja, to zaista čini ponudu vrijednosti toliko privlačnijom za daljnju prodaju", rekao je.

Neki stručnjaci za maloprodaju upozorili su da promjena pravila možda neće odvratiti potrošače od opcija kao što su Shein ili Temu, jer su mnogi njihovi artikli u početku tako jeftini.

"Ljubavna afera Amerikanaca prema jeftinoj robi nije gotova", rekao je Jason Goldberd, glavni direktor trgovinske strategije u Publicis Groupe, globalnoj komunikacijskoj tvrtki. "Čak i uz tarife, proizvodi i dalje mogu imati privlačne cijene", rekao je.

Rotem je rekao da vidi obećanje u promjeni: "Ovu stvar nikada nećemo učiniti savršenom, ali napredak s javnom politikom za poticanje preprodaje nešto je što ćemo podržati", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok promjena pravila de-minimis za sada ostaje netaknuta, tjeskoba i zbunjenost također su visoki usred trzajnih promjena u politikama i divljih tržišnih njihanja. Trump je u srijedu naredio 90-dnevno zamrzavanje carina, iako je zadržao fiksnu carinu od 10 posto netaknutom, a zatim je podigao carine za Kinu.

Sutra bi moglo biti drugačije?

"Na temelju nedostatka poštovanja koje je Kina pokazala prema svjetskim tržištima, ovime podižem carinu koju Kini naplaćuju Sjedinjene Američke Države na 125 posto, koja stupa na snagu odmah", napisao je Trump.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kina je u petak odgovorila podizanjem svoje carinske stope na 125 posto. Dužnosnik je rekao da neće podizati carinsku stopu više od toga. Wong, koji radi u Temu logistici, rekao je da je bilo toliko promjena u politici, da će dijelom potez biti jednostavno nastaviti promatrati za sada.

"Ne znamo koliko će dugo ova stvar s de-minimisom trajati", rekao je, dodajući da bi reakcija potrošača mogla dovesti do još jedne promjene politike. Goldberg je ponovio to mišljenje, nazvavši to "dinamičkom situacijom". "Sutra bi moglo biti drugačije", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekonomist objasnio što carine Donalda Trumpa znače za Hrvatsku