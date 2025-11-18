FREEMAIL
Izvanredni sastanak u NATO državi nakon sabotaže: Uvodi se treća razina prijetnje

Izvanredni sastanak u NATO državi nakon sabotaže: Uvodi se treća razina prijetnje
Foto: Profimedia

Tusk je objavio da je Poljska identificirala dvoje ljudi odgovornih za sabotažu njene željezničke pruge

18.11.2025.
15:33
Hina
Profimedia
Poljska će povisiti razinu prijetnje na određenim željezničkim prugama te vojno štititi ključnu infrastrukturu, najavio je u utorak njezin premijer Donald Tusk nakon što su oštećene tračnice pruge koja vodi prema Ukrajini. 

"Čelnik agencije za unutarnju sigurnost i ministar unutarnjih poslova zatražili su da uvedem treću razinu prijetnje, Charlie, zbog terorističkih prijetnji", rekao je Tusk parlamentu. 

"To će se odnositi na određene željezničke pruge, dok će ostatak zemlje ostati pod drugom razinom prijetnje".

Identificirano dvoje ljudi 

Tusk je objavio da je Poljska identificirala dvoje ljudi odgovornih za sabotažu njene željezničke pruge, otkrivši da je riječ o dvoje ukrajinskih državljana koji su surađivali s ruskim obavještajnim agencijama te su pobjegli u Bjelorusiju. Glasnogovornik poljskih specijalnih službi rekao je ranije u utorak da sve upućuje da iza sabotaže poljske željezničke pruge prema Ukrajini stoje ruske obavještajne službe.

Eksplozija na pruzi Varšava-Lublin, koja povezuje prijestolnicu s gradom na ukrajinskoj granici, dogodila se nakon niza podmetnutih požara, sabotaža i kibernetičkih napada u Poljskoj i drugim europskim zemljama. 

Poljska vlada u utorak ujutro je na temu incidenta održala izvanredni sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojem su prisustvovali i vojni zapovjednici, čelnici obavještajnih agencija te predstavnik predsjednika. 

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je i zašto postavio bombu pod poljski vlak? 'Čuo sam strahovito snažnu eksploziju'

