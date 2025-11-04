Napadač iz vlaka strave večer prije izbo tinejdžera (14)? Cure uznemirujući detalji

Britanska policija istražuje je li osumnjičeni za krvavi napad u vlaku gdje je izbodeno deset ljudi, povezan s još tri druga nedavna incidenta, uključujući onaj izbodenog 14-godišnjaka dan ranije.

Anthony Williams (32) u pritvoru je gdje se suočava s 11 optužbi za pokušaj ubojstva, nanošenje tjelesnih ozljeda i dvije točke posjedovanja oštrog predmeta.

No, policija ga povezuje i sa slučajem 14-godišnjaka koji je izboden u petak, kao i dva izvješća o muškarcu viđenim s nožem u brijačnici u Peterboroughu.

Tinejdžer je pritom lakše ozlijeđen i kasnije otpušten iz bolnice. Počinitelj je napustio mjesto napada, a policajci, unatoč pomoći policijskog psa, nisu ga uspjeli pronaći.

Petero ozlijeđenih i dalje u bolnici

Petero pacijenata je nakon subotnjeg napada u vlaku još uvijek u bolnici, potvrdila je Britanska prometna policija u ponedjeljak navečer. Ukupno je desetero osoba završilo u bolnici nakon što su izbodeni tijekom vožnje, a jedna je osoba sama potražila medicinsku pomoć.

Jedan je ozlijeđeni još uvijek u kritičnom stanju. Riječ je o pripadniku osoblja željeznice koji je pokušao spriječiti napad.

Policija još istražuje tri incidenta od petka i subotnjeg jutra, kako bi utvrdila postoji li veza između njih i napada na vlak u Huntingdonu u subotu navečer.

Osumnjičeni napadač "nije bio poznat sigurnosnim službama, protuterorističkoj policiji ili Preventu", kazala je britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood. Odala je priznanje "zapanjujućoj hrabrosti" prisutnih u vlaku, uključujući "herojskim djelima i posadi vlaka koji su presreli napadača".

Napad u kojem je ozlijeđeno 11 ljudi dogodio se u u subotu navečer na relaciji Doncaster - londonski King's Cross, a vlak je zaustavljen u 18:25 sati po lokalnom vremenu na stanici Huntingdon.

