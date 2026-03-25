Police su im prazne zbog krize: Nema ključnog proizvoda, a to nije ni ulje ni brašno

Japanci su, u strahu zbog rata na Bliskom istoku, počeli gomilati zalihe toaletnog papira i druge osnovne potrepštine, sugeriraju to objave na društvenim mrežama.

"U obližnjoj je ljekarni nestalo je toaletnog papira! Čini se da ga svi gomilaju", napisao je jedan korisnik na X-u. Na drugim objavama koje kruže društvenim mrežama vide se zalihe koje su korisnici prikupili, od hrane za kućne ljubimce i higijenskih potrepština do omiljenih piva.

The Japanese authorities have urged people not to hoard toilet paper amid the Middle East conflict, as was the case during the 1973 oil crisis and the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/dVWrHsqO6w — Sprinter Press (@SprinterPress) March 21, 2026

Reagiralo Ministarstvo

Ministarstvo gospodarstva, trgovine i industrije odlučilo je odmah reagirati službenom izjavom. Poručili su građanima da nema potrebe za gomilanjem zaliha te da bi trebali donositi racionalne odluke na temelju točnih informacija, piše ABC.

"Molimo javnost da donesi smirene i racionalne odluke u vezi s kupnjom toaletnog papira na temelju točnih informacija", naveli su u priopćenju.

Prema japanskoj Udruzi za industriju kućnog papira, oko 97 posto toaletnog papira proizvodi se u zemlji, koristeći reciklirani papir i pulpu, bez oslanjanja na Bliski istok, na kojemu bujaju sukobi.

Iz Udruge su dodali kako proizvodnja nije izravno pogođena, ali da postoji dovoljno kapaciteta za povećanje proizvodnje ako bude potrebno.

Kako bi umirili kupce, u jednom supermarketu su čak postavili poseban izložbeni prostor za toaletni papir. "Posjetio sam mnoge trgovine, ali nisam mogao nabaviti toaletni papir. Olakšanje mi je vidjeti proizvod na policama" rekao je kupac lokalnoj televiziji NHK.

Nije im prvi put

Nije ovo prvi put da Japanci strahuju od nestanka toaletnog papira. Tijekom naftne krize 1973. godine, koja je izazvala prvu poslijeratnu gospodarsku recesiju u zemlji, ljudi su masovno počeli kupovati papir.

Gomilali su zalihe i nakon razornog potresa i tsunamija 2011. godine, kao i tijekom pandemije COVID-19.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjakinja otkrila koje će namirnice prve poskupiti zbog goriva: 'Situacija ne izgleda blistavo'