'ZLOČESTA' ELLA / Pokćerka američke potpredsjednice golih grudi prošetala pistom, svi bruje o njezinom nastupu na njujorškom tjednu mode

Manekenka Ella Emhoff, pokćerka američke potpredsjednice Kamale Harris, prošetala je modnom u oskudnoj bluzi koja je otkrila njezine grudi. Emhoff je tako skrenula pozornost veliku na sebe tijekom New York Fashion Weeka pa svi pričaju o hrabroj kombinaciji 23-godišnje manekenke, koja je odrasla o Los Angelesu da bi potom preselila u New York gdje je studirala dizajn. Lani je debitirala je na modnoj pisti i to mjesec dana nakon što je njezina odjeća na predsjedničkoj inauguraciji izazvala oduševljenje. Emhoff je tada prošetala se pistom u odjeći marke Proenza Schouler na njujorškom tjednu mode. "To je bilo moje prvo modno iskustvo. Moram reći da sam bila pomalo nervozna i definitivno se noć prije nisam naspavala", kazala je nakon lanjskog debija na modnoj pisti. Emhoff je kći Douga Emhoffa, supruga Kamale Harris, iz njegova prvog braka. Ella Emhoff studira na njujorškoj modnoj školi Parsons School of Design i bavi se dizajniranjem pletene odjeće.