Poguban parazit širi se svijetom. Opasan je za ljude i ljubimce: Nastupa paraliza, čak i smrt

Vrt nakon pljuska, vaš pas znatiželjno njuška travu i možda nailazi na puža. Možda se to malo stvorenje čini bezazleno, no može biti kobno. Opasan parazit, koji se razvija u puževima, širi se svijetom.

Takozvani štakorski plućni crv, sitni parazit u puževima, prvenstveno infestira štakore, no može imati ozbiljne posljedice za pse, čak i ljude, upozorio je Petbook pozivajući se na studije iz Australije i Europe koje su digle uzbunu.

Štakorski plućni crv, znanstvenog imena Angiostrongylus cantonensis, pripada skupini plućnih crva. Primarno ih prenose puževi, a mogu zaraziti pse i mačke. Različite vrste ovog parazita prisutne su i u Njemačkoj, navodi Bild.

Uzrokuje paralizu, u najgorim slučajevima smrt

Plućni crv štakora je posebno opasan. Preferira štakore, no ljudi i psi se također mogu zaraziti. Jednom kada uđe u tijelo, ličinke migriraju u mozak i uzrokuju ozbiljnu upalu.

Kod pasa često ozrokuju paralizu, a u teškim slučajevima fatalnu infekciju i trajna neurološka oštećenja. Parazit kod ljudi može uzrokovati također ozbiljne posljedice - meningitis, paralizu, čak i smrt.

Istraživanje Sveučilišta u Sydneyu otkrilo je 93 slučajeva zaraze kod pasa između 2020. i 2024. godine. No, strahuje se da je to samo vrh sante leda i da su mnogi slučajevi zapravo neotkriveni, kazala je glavna istraživačica Phoebe Rivory.

Ovaj crv više nije problem samo u Australiji, brojna istraživanja istraživanja provode se i u Španjolskoj. Već je otkriven na Kanarskim otocima i na Mallorci. Trenutačno u Njemačkoj nisu poznati slučajevi zaraze plućnim crvima štakora.

A kako se zaštititi? Valja pripaziti kada ste u vrtu. Savjetuje se nošenje rukavica i oprez tijekom vrtlarenja.

