Maja

Jeste li primijetili da je strane pjesme uglavnom bolje ne prevoditi jer više ne zvuče tako cool? Eto jednog od brojnih primjera: 'Dođi kakvom jesi, kakva si bila, kakvom želim da budeš. Kao prijatelj, kao prijatelj, kao stari neprijatelj. Ne žuri, požuri, izbor je na tebi, nemoj kasniti. Odmori se kao prijatelj, kao stara uspomena. Ne, ja ne nosim pištolj'. Jeste li prepoznali pjesmu? E, pa tako zapravo zvuči Nirvanin hit 'Come As You Are' na hrvatskom.