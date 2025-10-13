DOČEKAN KAO... /

Je li ovo malo previše? Pogledajte trenutak kad je krenuo pljesak, i Trumpa je ponijela euforija

Je li ovo malo previše? Pogledajte trenutak kad je krenuo pljesak, i Trumpa je ponijela euforija
×
Foto: Chip Somodevilla/afp/profimedia

Predsjednika SAD-a, kao i ostatak američkog tima, po dolasku su dočekale velike ovacije

13.10.2025.
13:58
danas.hr
Chip Somodevilla/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki predsjednik Donald Trump stigao je u ponedjeljak u Knesset, izraelski parlament u Jeruzalemu. Predsjednika SAD-a, kao i ostatak američkog tima, po dolasku su dočekale velike ovacije.

Čitava dvorana bila je na nogama, pljesak su zaradili i Benjamin Netanyahu, Trumpova kći Ivanka Trump te njen suprug Jared Kushner, koji su pomogli u izradi mirovnog plana.

U jednom trenutku nastala je zaglušujuća buka, ustao se i Trump te uzvratio pljeskom. Knessetom se orilo "Trump, Trump, Trump!", što je posebno oduševilo američkog predsjednika koji je stisnuo šaku i pratio ritam.

 

Trump: Ovo je veliki dan

Podsjetimo, svi živi taoci koje je Hamas držao u Pojasu Gaze oslobođeni su nakon 738 dana zatočeništva, izvijestili su u ponedjeljak izraelski mediji. S druge strane, konvoji sa stotinama palestinskih zarobljenika napuštali su izraelske zatvore.

Obraćajući se novinarima prije početka govora u izraelskom parlamentu, Trump je odgovorio s "da" kada su ga pitali je li rat završen.

"Ovo je velika čast za mene, veliki dan, prekrasan dan. Novi početak", napisao je u knjigu gostiju Knesseta, dok su ga promatrali predsjednik parlamenta Amir Ohana i izraelski premijer Netanyahu.

POGLEDAJTE VIDEO: Miro Kovač o primirju u Gazi: 'To nije riješila diplomacija, nego dinastija Trump. Neetično, ali...'

Donald TrumpIzraelGazaPrimirje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOČEKAN KAO... /
Je li ovo malo previše? Pogledajte trenutak kad je krenuo pljesak, i Trumpa je ponijela euforija