Pogledajte što susjedi rade dok lete rakete, snimke su nestvarne: 'Paralelni svemir'

Izrael i Iran razmjenjuju smrtonosnu vatru u jednoj od najintenzivnijih eskalacija koje je regija vidjela u posljednjih nekoliko godina, a Izraelu susjedni Libanon kaos promatra sa strane, javlja NDTV.

Društvenim mrežama širi se snimka navodno nastala na krovu bara u libanonskom Bejrutu na kojoj se vidi kako se ljudi zabavljaju dok rakete lete noćnim nebom prema Izraelu. Prikazan je i trenutak u kojem glazbenik svira saksofon, a gosti ustaju i mobitelima snimaju rakete. U međuvremenu, DJ neprestano vrti pjesme u pozadini. "U Libanonu postoji paralelni svemir", navodi se u opisu videa.

Amidst Iran - Israel war and missile trajectories, there is a parallel universe in Lebanon Saxophone: Alain otayek Song: Ahmed Spins feat Lizwi - Waves & Wavs pic.twitter.com/XwWJ2t32oK

Objavljena je i snimka s vjenčanja, na kojoj se vidi kako rasplesani svatovi slave nakon što se projektili pojave na nebu.

Lebanon is celebrating Iran sending more missiles to Israel pic.twitter.com/l1EkL2EobI

Širi se i treća snimka iz Tira na jugu Libanona na kojoj ljudi kliču dok rakete lete prema Izraelu.

Lebanese citizens in the southern Lebanese city of Tyre celebrate and make videos as they see rockets headed toward Israel's Haifa pic.twitter.com/PDABEpuEMV