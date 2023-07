POSLJEDICE NEVREMENA U SLOVENIJI / Pogledajte kakvu je štetu napravila tuča veličine teniske loptice u Krškom: Mnogima su limeni ljubimci izrešetani

Da je tuča koja je jučer pogodila Sloveniju prouzrokovala štete, piše 24Ur. Obilni pljuskovi pruzrokovali su poplave, udari vjetra stvarali su vjetrobran i otkrivali krovove, a tuča je bila veličine teniske loptice. Uništila je brojne usjeve, ali i stambene objekte te automobile. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Rudi Medved i zapovjednik Civilne zaštite Srečko Šestan također su prokomentirali štetu koju je izazvala tuča na području Pomurja. Medved je posjetio Turnišče pa otkrio da je šteta vidljiva od Bovca ili Posočja, preko Gorenja, Koroške, do Celjske kotline i Savinjske doline, Maribora i Prekmurja. Općine to neće moći sanirati same pa je Medved obećao brzu reakciju države. Oštećeni su i školski objekti, a njih će danas obići ministar obrazovanja Darjo Felda. Mnogi su gradovi poplavljeni, a o svemu tome izvjestila je i Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje. Na teren su izašli i vatrogasci koji su ispumpali oborinske vode iz zgrade u Zgornjoj Beli pa očistili začepljeni šaht. Poplavili su i objekti na području Cerknog koje je kasnije zahvatila i bujična poplava. U kratkom vremenu palo je gotovo mjesec dana kiše. Šteta se mogla vidjeti i u prostorijama pošte u Cerknom te na stambenim objektima u Gorenjim Novakima te u Bukovu. U Cerknom su upaljene i sirene za opću opasnost. Na broj 113 došlo je puno dojava o otkrivenim krovovima, a jedan muškarac teško se ozlijedio kada je pao s krova prilikom sanacije. U Ministarstvo kulture stigle su i informacije o ugroženosti spomenika i nedostupnosti spomeničkom području. Strašno nevrijeme oštetilo je i poznatu partizansku bolnicu Franjo. Mjesto su pregledali civilna zaštita i vatrogasci pa s djelatnicima iz Gradskog muzeja Idrija otkrili da su još tri vojarne potpuno uništene, a ostale tri oštećene.