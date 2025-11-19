Pogledajte erupciju gigantskog vulkana: Stup pepela šiklja 17 kilometara u nebo

Stup pepela visok 17 kilometara diže se u nebo nakon velike erupcije vulkana Semeru u Indoneziji u utorak ujutro po lokalnom vremenu. Odmah je naređena evakuacija lokalnog stanovništva da "spase živu glavu". Ni danas se vulkan nije smirio.

Uskoro se "lavina vrućeg oblaka" pomaknula 8,5 km od vulkana na otoku Javi pa je uveden radijus opasnosti od 17 km, piše Mirror.

Vulkan Semeru je aktivni stratovulkan i najviša planina na indonezijskom otoku Javi, smješten u provinciji Istočna Java.

Velika planina

Ime potječe od "Meru" ili "Sumeru", središnje svjetske planine u hinduizmu, a poznat je i kao Mahameru, što na sanskrtu znači "Velika planina".

Vulkan je vrlo aktivan i često eruptira. Jedna od pogubnih erupcija bila je 2021. godine. Poginulo je 13 ljudi, a lava se opasno približila naseljima.

Australski ured za upozorenje na vulkanski pepeo izdao je crveno upozorenje za zrakoplovstvo zbog oblaka pepela koji se popeo na 17 kilometara nakon erupcije na planini Semeru u Indoneziji.

