ZIMSKA IDILA U PROLJEĆU / Pogađate li koji je ovaj grad? Jutros se probudio pod snježnim pokrivačem

Sarajevo se jutros probudilo pod snježnim pokrivačem. Jutros je bilo pretežno oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom u Bosni. Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica -11 stupnjeva, Ivan Sedlo -5, Sarajevo -2, Bugojno, Drvar i Tuzla -1, Livno, Sanski Most i Zenica 0, Banja Luka i Bihać 1, Gradačac, Prijedor i Zvornik 2, Mostar, Široki Brijeg i Trebinje 6, Neum i Stolac 8 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarjevu iznosio 938 milibara, za 4 milibara je niži od normalnog i sporo opada, javlja FHMZBIH. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme. U Bosni lokalno i povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 12 stupnjeva. U Sarajevu oblačno vrijeme. Povremeno sa slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura oko 2 stupnja