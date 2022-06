"Gdje smo pogriješili u Ukrajini i koliko je to koštalo Kijev?' pitanje je koje je postavljeno na privatnom brifingu američkim obavještajcima tjednima prije nego što je Rusija započela invaziju na ovu zemlju potkraj veljače 2022. godine.

Je li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij 'napravljen' po uzoru na britanskog premijera Winstona Churchilla ili po uzoru na bivšeg afganistanskog predsjednika Ašara Afganija? Drugim riječima, je li zamišljeno da Zelenskij pruži 'povijesni otpor' ili da pobjegne dok se njegova vlada raspada?

Američke obavještajne agencije su podcijenile Zelenskog i Ukrajinu, dok su precijenile Rusiju i Vladimira Putina, čak i kada su točno predvidjele da će Putin narediti invaziju, navodi u svojoj opširnoj analizi Los Angeles Times.

Dostava ključnih informacija za gađanje ciljeva, uključujući ruski ratni brod 'Moskva'

Obavještajni uzvanici započeli su reviziju tog kako njihove agencije procjenjuju volju i sposobnost stranih vlada da se bore. Revizija se odvija dok američke obavještajne službe i dalje igraju ključnu ulogu u Ukrajini i dok Bijela kuća pojačava isporuku oružja i podršku toj zemlji, pokušavajući pritom predvidjeti što bi Vladimir Putin mogao protumačiti kao eskalaciju te pokušavajući izbjeći izravan sukob s Rusijom.

Bidenova administracija najavila je da će Ukrajini poslati manji broj visokotehnoloških raketnih sustava srednjeg dometa, oružje koje Ukrajina odavno želi. Bijela kuća je, od početka rata, Ukrajini odobrila transport dronova, protutenkovskih i protuzračnih sustava te milijune metaka. SAD je ukinuo rano ograničenje na razmjenu obavještajnih podataka kako bi pružio informacije koje je Ukrajina koristila u gađanju ključnih ciljeva, uključujući 'Moskvu', glavni brod ruske ratne mornarice.

Nepredvidljivost ruske vojske

Poslanici s obje strane, ukrajinske i američke, postavljaju pitanje je li SAD mogao učiniti više prije nego što je Putin napao Ukrajinu i je li Bijela kuća uskratila izvjesnu podršku radi pesimističnih prognoza oko sposobnosti Ukrajine da se odupre ruskoj agresiji.

Neovisni američki sentor Angus King, izjavio je, tijekom saslušanja Senatorskog odbora za oružane snage prošloga mjeseca, "da je SAD imao bolji pristup predviđanju, mogli smo učiniti više kako bismo pomogli Ukrajincima ranije."

Iako revizija još nije formalno započela, u medije polako cure informacije od anonimnih izvora koji ukazuju na neke greške američkih obavještajnih službi.

Prema američkim procjenama, usprkos ogromnim prednostima, Rusija nije uspjela uspostaviti zračnu dominaciju nad Ukrajinom. Rusi također nisu uspjeli u osnovnim zadacima kao što je osiguravanje komunikacije na bojištu te su izgubili na tisuće vojnika i najmanje osmoricu do 10 generala. Ruske i ukrajinske snage sada se bore u žestokim borbama u istočnoj Ukrajini. Sve je to daleko od brze ruske pobjede koju su SAD i Zapad predvidjeli.

Iako je Rusija ušla u nedavne "proxy ratove", nije direktno vodila veliki kopneni rat od 1980-ih. To je značilo da mnoge od predviđenih sposobnosti Rusije nisu bile stavljene na test, što predstavlja izazov za analitičare oko procjena o tome kako bi se Rusija mogla ponašati u velikoj invaziji. Aktivna ruska industrija izvoza oružja navela je neke ljude na pomisao kako će Moskva imati puno više raketnih sustava i aviona spremnih za raspoređivanje.

Također, Rusija do sada nije koristila kemijsko ili biološko oružje, kao što je SAD upozoravao da bi se moglo dogoditi. Jedan uzvanik Odbora primijetio je da je SAD "jako zabrinut" zbog napada kemijskim oružjem, ali da je Rusija možda zaključila kako bi to izazvalo previše globalnog protivljenja. Strahovanje da će Rusija upotrijebiti niz cyber napada na Ukrajinu i saveznike također se do sada pokazalo neosnovanim.

Sposobnost za nešto i sama upotreba nisu iste stvari

Drugi ruski problemi bili su dobro poznati: nizak moral vojnika, rasprostranjenost zloupotrebe droga i alkohola među trupama, nedostatak podoficira koji bi nadgledali snage i davali upute zapovjednicima.

Sue Gordon, bivša glavna zamjenica direktora Nacionalne obavještajne službe, rekla je da su se američki analitičari možda previše oslanjali na prebrojavanje ruskog inventara vojnih i cyber alata.

"Naučit ćemo malo o tome kako razmišljamo o sposobnostima i upotrebi, ne poistovjećujući to dvoje kada procjenjujemo ishod događaja", izjavila je na nedavnom događanju pod sponzorstvom obavještajnog glasila Cipher Brief.

Podcjenjivanje snage ukrajinskog otpora

Zelenskij je dobio priznanje diljem svijeta jer je odbio pobjeći iz Ukrajine, unatoč tome što je Rusija poslala timove koji su ga trebali uhvatiti ili ubiti. Međutim, prije rata su postojale tenzije između Washingtona i Kijeva oko mogućnosti za invaziju i pitanje je li Ukrajina spremna na nešto takvo. Prema ljudima, koji su bili upućeni u ova previranja, središnja je tema bila što je SAD želio da Ukrajina premjesti vojne snage sa zapada zemlje kako bi ojačala obranu Kijeva.

Sve do neposredno prije rata, Zelenskij i najviši ukrajinski dužnosnici, javno su odbacivali upozorenja o ruskoj invaziji, dijelom da bi suzbili paniku među stanovništvom i zaštitili ekonomiju. Jedan američki dužnosnik rekao je kako postoje sumnje u to da bi se neiskusni Zelenskij mogao nositi s krizom na razini one s kojom se njegova zemlja suočava.

"Moj je stav bio da, na temelju niza faktora, Ukrajinci nisu bili spremni koliko sam mislio da bi trebali biti. Stoga sam dovodio u pitanje njihovu volju da se bore. To je bila loša procjena s moje strane, jer su se borili hrabro, časno i rade pravu stvar", izjavio je u svibnju general-potpukovnik, Scott Berrier, sadašnji direktor Obrambene obavještajne agencije SAD-a (DIA).

Berrier je ipak svoje mišljenje distancirao od mišljenja cijele obavještajne zajednice za koju je rekao kako "nikad nije imala procjenu koja bi govorila da Ukrajincima nedostaje volje za borbu."

'Ovo se spremalo već dulje vrijeme'

Za ukrajinsku odlučnost bilo je dovoljno dokaza i prije rata. Ruska aneksija Krima 2014. i osmogodišnji sukobi u istočnoj regiji Donbas, učvrstili su stavove javnosti prema Moskvi. Ukrajinske snage dobile su višegodišnju obuku i pošiljke oružja od SAD-a kroz nekoliko američkih administracija, zajedno s pomoći u jačanju svoje 'cyber' obrane.

Američki obavještajci pregledali su privatne ankete koje su sugerirale snažnu podršku Ukrajini u svakom otporu. U Harkovu, gradu blizu granice s većinom ruskog govornog područja, građani su učili pucati iz oružja i obučavati se za gerilski rat.

Član Obavještajnog odbora Predstavničkog doma, Brad Wenstrup, vidio je tu odlučnost iz prve ruke tijekom prosinca. Wenstrup je svjedočio vojnoj ceremoniji na kojoj su sudionici pročitali imena svih ukrajinskih vojnika koji su prethodnog dana poginuli na borbenim linijama u Donbasu, gdje se ruski separatisti, koje podržava Moskva, bore protiv ukrajinskih vladinih snaga od 2014. godine.

"To mi je pokazalo da se imaju volje boriti", rekao je. "Ovo se sprema već dulje vrijeme."