Imaju rok do subote ili...: Trump i Musk postavili uvjete koji bi mogli ugasiti američku Vladu

Novoizabrani predsjednik Trump u srijedu je pozvao američke zakonodavce da odbace privremeni zakon za održavanje financiranja vlade i tri dana prije isteka financiranja zatražio od Kongresa da podigne gornju granicu duga, povećavajući time vjerojatnost djelomičnog zatvaranja.

Trump i novoizabrani potpredsjednik JD Vance pozvali su zakonodavce da usvoje drugačiji zakon o privremenoj potrošnji od onog predstavljenog u utorak, bez onoga što su nazvali "poklonima demokrata". Trump je također pozvao zakonodavce da iskoriste prijedlog zakona za rješavanje gornje granice državnog duga.

To bi moglo zakomplicirati napore da se spriječi obustava koja bi poremetila sve, od zračnog prometa do provođenja zakona nekoliko dana prije božićnih praznika 25. prosinca. Bilo bi to prvo gašenje vlade od onog koje se produžilo od prosinca 2018. do 2019., tijekom Trumpova prvog četverogodišnjeg mandata u Bijeloj kući.

Demokrati trenutno kontroliraju Senat, a demokratski predsjednik Joe Biden ostaje na vlasti dok Trump ne preuzme dužnost 20. siječnja.

Trenutačni prijedlog zakona financirao bi vladine agencije na sadašnjim razinama i osigurao 100 milijardi dolara za pomoć u katastrofama i 10 milijardi dolara za pomoć farmama. Također uključuje širok raspon odredbi poput povećanja plaća zastupnicima i suzbijanja skrivenih hotelskih naknada.

Trump i Vance rekli su da bi Kongres trebao ograničiti nacrt zakona na privremenu potrošnju i pomoć u katastrofama i podići gornju granicu državnog duga.

"Ako demokrati sada ne žele surađivati ​​na gornjoj granici duga, zašto netko misli da bi to učinio u lipnju tijekom naše administracije?", kazali su u priopćenju.

Bit će potreban dvostranački dogovor kako bi se bilo koji zakon o potrošnji prošao kroz Zastupnički dom, gdje republikanci imaju tijesnu većinu, i Senat.

Privremena mjera je potrebna jer Kongres nije uspio usvojiti zakon o redovnoj potrošnji za fiskalnu godinu koja je započela 1. listopada. Ona ne pokriva programe beneficija poput socijalnog osiguranja, koji se nastavljaju automatski.

Vlada SAD-a je više od 20 godina potrošila više novca nego što je primila, budući da su demokrati proširili zdravstvene programe, a republikanci smanjili poreze, a predviđa se da će starenje stanovništva povećati troškove mirovinskih i zdravstvenih programa u godinama koje će doći. Stalno rastući dug natjerat će zakonodavce da podignu gornju granicu duga u nekom trenutku, bilo sada ili kada isteknu ovlaštenja za zaduživanje sljedeće godine. Nepoduzimanje mjera moglo bi šokirati tržišta obveznica s potencijalno ozbiljnim ekonomskim posljedicama.

Trumpovi komentari uslijedili su nakon što je njegov saveznik Elon Musk izvršio pritisak na Kongres da odbaci prijedlog zakona i rekao da oni koji ga podupiru trebaju biti izglasani s dužnosti.

Rad različitih vladinih službi, uključujući agencije poput Pentagona i NASA-e koje posluju s Muskovim tvrtkama, bit će otežan ako Kongres ne reagira prije subote.

