Počinje novi rat: Nuklearna velesila sprema se za napad u idućih 24 do 36 sati?

Pakistanski ministar informiranja Attaullah Tarar rekao je da Pakistan ima ozbiljne obavještajne podatke da Indija planira vojni napad u roku od 24 do 36 sati. Tvrdi da Indija želi iskoristiti nedavni napad u Kašmiru kao izgovor za napad.

Riječ je o velikim napetostima između dviju zemalja koje obje imaju nuklearno oružje. U napadu prošlog tjedna u indijskom dijelu Kašmira ubijeno je 26 ljudi. Indija za to krivi Pakistan, no Pakistan to negira i traži da se napravi neovisna istraga.

Eskalacija nakon napada

Nakon napada, obje su zemlje počele poduzimati mjere jedna protiv druge. Indija je pauzirala važan sporazum o vodi, a Pakistan je zatvorio svoj zračni prostor za indijske avione.

Tarar je preko društvene mreže X poručio da će Pakistan snažno odgovoriti na bilo kakvu indijsku agresiju te da će Indija biti odgovorna ako dođe do ozbiljnih posljedica u regiji.

Indijska vlada zasad nije komentirala ove optužbe, ali premijer Narendra Modi ranije je rekao da će pronaći i kazniti one koji su odgovorni za napad.

Spor oko Kašmira traje godinama

Podsjetimo, Indija i Pakistan već godinama imaju spor oko Kašmira, područja koje obje zemlje žele kontrolirati, a već su zbog njega ratovale.

Pakistanski ministar obrane izjavio je da je indijski vojni napad vrlo vjerojatan, ali je dodao da će Pakistan upotrijebiti nuklearno oružje samo ako mu bude ugroženo samo postojanje.

Napetosti su visoke, a svijet s napetošću prati što će se dalje dogoditi.

