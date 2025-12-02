Počelo suđenje ubojici Srpkinje: Prvi put ponuđeno objašnjenje kako je umrla

Srpkinja Ana Walshe ubijena je prije gotovo tri godine, a u ponedjeljak je počelo suđenje njezinom suprugu Brianu koji je optužen za njezinu smrt u njihovom domu u Cohassetu, Massachusetts. Uhićen je pet mjeseci nakon njezinog nestanka, a sumnja se da se riješio tijela, piše CBS.

Foto: Mega/the Mega Agency/profimedia

Ana Walshe (lijevo) s majkom i sestrom

U uvodnoj riječi, njegova odvjetnica Kelli Porges prvi puta je ponudila Brianovo objašnjenje o tome kako je Ana umrla. Walshe se izjasnio da nije kriv. Za vrijeme suđenja moglo se vidjeti da u rukama drži krunicu.

Ana Walshe imala je troje djece s Brianom Walsheom. Posljednji put je viđena živa 1. siječnja 2023. Njezino tijelo nikada nije pronađeno. Par je te večeri s prijateljima priredio novogodišnju večeru u svom domu u Cohassetu. Brian Walshe rekao je policiji da je njegova supruga rano ujutro otišla kako bi se odvezla do zračne luke zbog hitnog slučaja na poslu u Washingtonu. Istražitelji su rekli da nema dokaza da je ikada dobila prijevoz ili se ukrcala u avion.

Imala je aferu

Nakon nestanka rekao je policiji da je s njihovim brakom sve bilo u najboljem redu.

"Volim svoju ženu, ova obitelj ne funkcionira bez nje, ne možemo funkcionirati bez nje", odgovorio je na pitanje jesu li se svađali. Njegov drugi odvjetnik Larry Tipton počeo je uvodnu riječ tvrdnjom da je Brian Walshe pospremio nakon novogodišnje večere, a zatim se vratio u spavaću sobu i osjetio da nešto nije u redu. Tada je upozorio porotnike da će "u ovom slučaju čuti dokaze o iznenadnoj i neobjašnjivoj smrti".

"Vratio se gore, a ona je bila mrtva", rekao je Tipton u krevetu. Odvjetnik obrane tvrdio je da je Brian tada počeo paničariti jer nije razumio što se događa.

Connor je rekao da se Ana Walshe sprijateljila s agentom za nekretnine Williamom Fastowom i da je veza postala romantična. Tajila ju je.

"Da, postojala je afera. Afera ne čini nekoga lošom osobom, ne čini nekoga lošom majkom", dodajući da je "Ana Walshe učinila sve što je mogla da sakrije tu aferu".

Gosti na večeri nisu primijetili nikakve probleme među Anom i Brianom. Pili su šampanjac.

'Dogodilo se nemoguće'

Njegov odvjetnik tvrdio je da Brian nikada ne bi naudio Ani.

"Dogodilo se nemoguće, nezamislivo. Brianu Walsheu to nije imalo smisla. Bilo je zbunjujuće. Nikada nije mislio da će itko povjerovati da je Ana Walshe živa jednu minutu, a mrtva sljedeću. Sve o čemu je mogao razmišljati bila su ta tri dječaka“, rekao je Tipton.

"Što će se dogoditi s njihova tri dječaka sada kada Ana više nije ovdje? Što će se dogoditi ako pomisle da je učinio nešto loše Ani? Kamo će ta tri dječaka otići? I tako je ispričao priču. Lagao je. Pokušao se sakriti kako bi se mogao držati tih dječaka. Brian Walshe nikada nije ubio Anu. Brian Walshe nikada nije pomislio na ubojstvo Ane. Nikada ne bi pomislio na to", tvrdila je obrana.

Poslodavac Ane Walshe prvi je prijavio njezin nestanak. Ana Walshe imala više od milijun dolara životnog osiguranja, a njezin suprug bio je korisnik te police.

Ako bude osuđen za ubojstvo prvog stupnja, Walshe se suočava s doživotnim zatvorom bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

Suđenje se nastavlja...

