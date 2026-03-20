Spirani rast cijena! Europa najavila hitne mjere: 'Bit će privremeno i ciljano'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u petak, nakon završetka EU samita, “privremene i ciljane mjere” za smanjenje cijena električne energije, koje rastu zbog rata na Bliskom istoku.

Najavila je mjere za sve četiri komponente koje određuju cijenu električne energije - samu proizvodnju, naknadu za prijenosne mreže, poreze i pristojbe, trgovinu emisijama.

Te mjere uključuju državne potpore proizvođačima električne energije ze prijedlog zakona za poboljšanje produktivnosti mrežne infrastrukture. Što se tiče poreza i pristojbi, situacija se uvelike razlikuje od zemlje do zemlje, u nekima su porezi na električnu energiju veći nego na plin, što je neodrživo, kaže von der Leyen. “Predložit ćemo smanjenje poreznih stopa na električnu energiju kako bismo osigurali da su porezi na struju manji od poreza na fosilna goriva”, rekla je.

Rekla je i da će Komisija predložiti i promjene Sustava trgovine emisijama (ETS), koji je uvelike pridonio smanjenju potrošnje plina i potaknuo investicije u obnovljive izvore energije, ali ga treba modernizirati i učiniti fleksibilnijim.

Spiralni rast zbog zatvorenog Hormuza

Velika ovisnost Europe o uvozu energije izložila ju je spiralnom rastu cijena energije otkako je Hormuški tjesnac zatvoren, a Teheran je započeo napade na energetsku infrastrukturu na Bliskom istoku. Petina globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina obično prolazi kroz taj uski morski tjesnac u blizini Irana.

Cijena sirove nafte Brent u Londonu je ponovno porasla u četvrtak nakon što je Iran ciljao energetska postrojenja u Kataru i Saudijskoj Arabiji, a europske cijene plina bile su dvostruko veće od razine kada je 28. veljače započeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Dugoročno gledano, Europa potiče zamjenu fosilnih goriva lokalnom proizvodnjom energije s niskim udjelom ugljika kako bi se okončala izloženost bloka nestabilnim cijenama nafte i plina.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li rat samo izlika za poskupljenja? Stručnjaci: 'Prirodna ljudska pohlepa i profiterstvo'