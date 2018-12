POBUNA NA SUMMITU G20: Vođe zemalja kojima buja gospodarstvo protiv protekcionizma

Neposredno prije summita zemlje skupine G20 još su uvijek pokušavale postići konsenzus o sadržaju zajedničke izjave o glavnim pitanjima koja se tiču trgovine, migracija i klimatskih promjena a koja se se ranijih godina usuglasila mnogo ranije

Kineski predsjednik Xi Jinping i vođe drugih rastućih gospodarskih sila osudili su u petak u Argentini protekcionizam na summitu G20 koji se odvija u sjeni prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa o produbljenju carinskog spora s Kinom.

Ovogodišnji dvodnevni skup veliki je test za skupinu 20 industrijskih država, čiji su se vođe prvi puta okupili 2008. kako bi pomogli spašavanju globalne ekonomije od najteže financijske krize u proteklih sedam desetljeća.

Porast nacionalizma

S porastom nacionalizma u mnogim zemljama skupina G20, koja obuhvaća dvije trećine svjetskog stanovništva, suočena je s pitanjima o sposobnosti da se nosi s trgovinskim sporovima koji su poremetili globalna tržišta.

Nad summitom u Buenos Airesu visi spor između SAD-a i Kine, dvije najveće svjetske ekonomije, koje su međusobno uvele carine na stotine milijarda dolara vrijedne uvoze nakon što je Trump počeo ‘ispravljati’ kinesku nepoštenu trgovačku praksu.

Svi čekaju ishod razgovora

Na globalna financijska tržišta sljedećeg će se tjedna odraziti ishod razgovora između Trumpa i Xija na večeri u subotu čiji je cilj rješavanje razlika koje su se nadvile nad globalni ekonomski rast.

Xi i drugi državnici iz zemalja BRICS-a, skupine vodećih rastućih gospodarstava – Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike – objavili su priopćenje u kojemu su pozvali na otvorenu međunarodnu trgovinu i jačanje Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

“Duh propisa WTO-a suprotan je jednostranim protekcionističkim mjerama”, poručili su. “Pozivamo sve članice da se usprotive takvim mjerama koje nisu u skladu s WTO-om i da ispune obveze koje su preuzele ulaskom u organizaciju”.

Peking se nada da će uvjeriti Trumpa da odustane od planova da u siječnju poveća s 10 na 25 posto carinu na 200 miliarda dolara vrjiednu kinesku robu.

Američka burza u petak je završila rad s većim vrijednostima u očekivanju pozitivnog dogovora.

Trump je rekao da je bilo nekih pozitivnih signala.

“Vrlo naporno radimo. Ako bismo mogli postići dogovor to bi bilo dobro. Mislim da oni to žele. Mislim da bismo i mi to željeli. Vidjet ćemo”, rekao je.

Dužnosnik kineskog ministarstva vanjskih poslova u Buenos Airesu je rekao da ima znakova rastućeg suglasja uoči razgovora SAD-Kina iako razlike ostaju.

Trgovina, migracija i klimatske promjene najvruće su teme

Neposredno prije summita zemlje skupine G20 još su uvijek pokušavale postići konsenzus o sadržaju zajedničke izjave o glavnim pitanjima koja se tiču trgovine, migracija i klimatskih promjena a koja se se ranijih godina usuglasila mnogo ranije.

“Ovo je bez presedana dugo usuglašavanje”, kazala je ruske predstavnica Svetlana Lukaš. “Vrlo je komplicirano”, rekla je dodajući da razlike ostaju na svim ključnim pitanjima.

Ranije u studenome dužnosnici koji su nazočili velikom Azijsko-Pacifičkom summitu nisu se usuglasili oko zajedničke izjave, prvi puta u povijesti, nakon što su se američka i kineska delegacija sukobile oko trgovine i sigurnosti.

Izaslanici u Buenos Airesu kažu da je postignut dobar napredak na ekonomskim pitanjima završne izjave. Argentinski predsjedatelj izrazio je oprezni optimizam da će se postići konsenzus, no dužnosnici Bijele kuće kažu da SAD neće podržati nijednu izjavu koja bi naštetila američkim interesima.

EU produljuje sankcije Moskvi

Kao još jedan pokazatelj dubokih podjela unutar skupine G20 predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk rekao je da će EU produljiti ekonomske sankcije protiv Moskve u prosincu nakon što su ruski brodovi pucali na ukrajinske u Azovskom moru prošlog tjedna te su zaplijenili te brodove i zarobili posadu.

“Ovo je težak trenutak za međunarodnu suradnju i želio bih pozvati vođe da iskoriste ovaj summit… da ozbiljno razmotre prava pitanja poput trgovinskih ratova, tragične situacije u Siriji i Jemenu i rusku agresiju u Ukrajini”, kazao je Tusk na konferenciji za novinare.

Trump otkazao susret s Putinom

Trump je kao razlog otkazivanja susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom naveo rusku zapljenu ukrajinskih brodova. Dvojica vođa trebali su na tom susretu razgovarati o Trumpovoj prijetnji da se povuče iz hladnoratovskog sporazuma o uništavanju nuklearnih raketa srednjeg dometa.

Moskva tvrdi da su unutarnjopolitička američka pitanja možda stvarni razlog otkazivanja nakon što je Trumpov osobni odvjetnik priznao u četvrtak krivnju za laganje Kongresu o Trumpovim planovima za gradnju nebodera u Moskvi.

Glasnogovornik Bijele kuće to je zanijekao dodajući da je ruska zapljena ukrajinskih brodova jedini razlog.

Bin Salman neugodna pojava na summitu

Nazočnost saudijskog prica Mohamed bin Salmana na summitu bila je neugodna dilema za sudionike jer je stigao usred kontroverzi o ubojstvu saudijskog novinara Jamala Khashoggija 2. listopada u saudijskom konzulatu u Istanbulu.

Humanitarna organizacija Human Rights Watch pozvala je argentinske tužitelje da istraže njegovu ulogu u povredama ljudskih prava.

Prema State Departmentu američki državni tajnik Mike Pompeo je u petak saudijskom kolegi Adelu al-Jubeiru u Boenos Airesu ukazao na potrebu postizanja napretka u istrazi ubojstva.

Britanska premijerka Theresa May kazala je princu da se moraju pred lice pravde izvesti odgovorni, prema priopćenju njezina ureda nakon sastanka. I francuski predsjednik Emmanuel Macron princu je u Argentini kazao da Europljani ustrajavaju na tome da se u istragu ubojstva uključe međunardni stručnjaci.

Putin je bio jedini lider koji je saudijskog princa toplo pozdravio, a na zajedničkojh fotografiji Mohamed bin Salman bio je posve po strani. Do sada jedina svijetla točka summita bilo potpisivanje trilateralnog američko-meksičko-kanadskog trgovinskog ugovora koji zamjenjuje Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini (NAFTA).