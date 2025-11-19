Ubijen nakon pljačke zlatarnice, tijelo mu bacili na cestu: Objavljena snimka pucnjave

Jedan od napadača koji su u srijedu ujutro sudjelovali u oružanoj pljački zlatarnice u centru Kalesije u Bosni i Hercegovini pronađen je mrtav, objavio je Klix.ba.

Neslužbeno se doznaje da su njegovo tijelo iz automobila izbacili drugi sudionici pljačke dok su bježali policiji. Policija je kasnije pronašla to vozilo, no doznaje se da su ga pljačkaši zapalili.

U pljačku su krenuli oko 7.35 sati, a policiji je pristigla dojava da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Jake snage pojurile su na teren i u potragu za počiniteljima. U tijeku je očevid nakon kojeg će se znati više detalja.

Dramatična snimka

Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj se vidi kako dvojica policajaca pucaju na automobil marke Golf u kojem se nalaze osumnjičenici.

Mediji podsjećaju da su se dramatične scene odvijale u neposrednoj blizini osnovne i srednje škole te nekoliko kafića i trgovina.