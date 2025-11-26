Procurila 'bomba'! Trumpov plan za mir u Ukrajini napravili su Rusi: 'Ovo je službena potvrda'

Plan od 28 točaka za okončanje rata u Ukrajini kojeg podupiru Sjedinjene Američke Države temelji se na dokumentu koju su sastavili Rusi i potom u listopadu predali administraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavio je Reuters u srijedu.

Reuters se poziva na tri upućena izvora i dodaje da su Rusi dokument podijelili s višim američkim dužnosnicima nakon što su se Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastali u Washingtonu sredinom listopada.

Spomenuti neformalni dokument, u diplomatskom žargonu poznat kao "non-paper", sadržavao je formulacije koje je Rusija ranije iznosila za pregovaračkim stolom, među njima i ustupke koje je Ukrajina odbila, poput odricanja značajnog dijela teritorija na istoku.

'Prva službena potvrda'

"Ovo je prva službena potvrda da je dokument, o kojem je Reuters prvotno izvijestio u listopadu, bio ključni doprinos mirovnom planu od 28 točaka", navodi Reuters u tekstu.

Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a (State Department), nije odgovorilo na zahtjev za komentar, baš kao ni rusko i ukrajinsko veleposlanstva u Washingtonu. Bijela kuća nije se izravno očitovala, već je citirala Trumpove izjave kojima je izrazio optimizam po pitanju napretka plana.

"U nadi da će se dovršiti mrovni plan, uputio sam svog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa da se sastane s predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a istovremeno će se državni tajnik vojske Dan Driscoll sastati s Ukrajincima", naveo je Trump.

Reuters navodi da nije poznato kako je došlo do toga da se Trumpova administracija oslanja na ruski dokument kako bi oblikovala vlastiti mirovni plan. Izvori ističu da su neki dužnosnici, među njima i državni tajnik Marco Rubio, smatrali da će Ukrajinci odmah odbiti zahtjeve koje je postavila Moskva.

