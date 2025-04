Bombastično izvješće otkrilo krivca za smrt 67 ljudi: Zna se uzrok sudara helikoptera i aviona

Pilot helikoptera Black Hawk koji se sudario s putničkim zrakoplovom American Airlinesa nije se pridržavao uputa da promijeni kurs nekoliko sekundi prije kobnog incidenta, otkrilo je novo izvješće.

U noći 29. siječnja, pilotkinja vojnog Black Hawka, kapetanica Rebecca Lobach, provodila je godišnju evaluaciju leta sa svojim kopilotom, glavnim časnikom Andrewom Loydom Eavesom, koji je bio njezin instruktor letenja. Tri mjeseca nakon nesreće otkriveno je da je Lobach napravila više od jedne pogreške koje su dovele do jedne od najgorih katastrofa u povijesti zrakoplovstva.

Ne samo da je Lobach letjela svojim Black Hawkom previsoko, nego u posljednjim trenucima prije sudara nije poslušala savjet i upute svog kopilota da promijeni kurs. Kobne noći, instruktor je testirao Lobachine pilotske vještine. Radilo se o godišnjoj procjeni u uvjetima noćnog letenja.

Foto: Profimedia

Rekli su im, ali...

Samo 15 sekundi prije sudara s komercijalnim zrakoplovom kontrola zračnog prometa rekla je Lobach da skrenu lijevo, no ona to nije učinila. Nekoliko sekundi prije sudara, kopilot Eaves rekao je Lobach da kontrola zračnog prometa želi da skrene lijevo. Zašto to nije učinila, vjerojatno će zauvijek ostati misterij.

I Lobach i Eaves potvrdili su poruku da je zrakoplov u blizini i sami su ga uočili. Zatražili su let "vizualnim odvajanjem". To je praksa koja omogućuje zrakoplovima da izbjegnu sudare na temelju vlastitih opažanja umjesto da slijede upute kontrolora zračnog prometa.

"Zahtjev za let prema tim pravilima odobrava se rutinski u zračnom prostoru koji nadziru kontrolori. Ali, kada se njime pogrešno rukuje, također može stvoriti smrtonosni rizik - onaj na koji stručnjaci za zrakoplovstvo upozoravaju godinama", rekli su stručnjaci za zrakoplovstvo.

Samo je trebala skrenuli lijevo

U izvješću je stajalo: "Black Hawk je bio 15 sekundi udaljen od križanja putanje s mlažnjakom. Eaves je zatim usmjerio pozornost na Lobach. Rekao joj je kako vjeruje da kontrola zračnog prometa želi da skrenu lijevo, prema istočnoj obali rijeke."

Da je skrenula lijevo, to bi otvorilo više prostora između helikoptera i leta 5342. Umjesto toga, poginulo je 67 ljudi - svi u avionu i helikopteru.

Lobach iz Durhama u Sjevernoj Karolini bila je zrakoplovni časnik u vojsci i imala je oko 500 sati letenja. Također je služila kao vojna socijalna pomoćnica Bijele kuće tijekom Bidenove administracije.

"Te je noći bila potrebna izravna, hitna intervencija. Umjesto da izbjegne let 5342, Lobach je nastavila letjeti ravno prema njemu", stoji u izvješću. Iako ostaje nejasno zašto se Lobach oglušila o naredbe, stručnjaci za zrakoplovstvo ostavili su mogućnost da je možda bila "zaslijepljena" jer je let American Airlinesa kružio oko piste 33 te noći. Postoji vjerojatnost da posada Black Hawka nije čula riječ "kruženje" jer su možda pritiskali tipku mikrofona kako bi razgovarali u isto vrijeme kada se pojavio ključni izraz. "Ako je tipka pritisnuta, pilot može govoriti, ali ne može čuti dolaznu komunikaciju", detaljno je navedeno. Lobach prije nesreće nije imala nikakvih medicinskih problema.

Tko su bili poginuli?

Zrakoplovom American Airlinesa, koji je letio iz Wichite u Kansasu i pripremao se za slijetanje u trenutku nesreće, upravljao je 34-godišnji Jonathan Campos, čiji su rođaci rekli da je sanjao o letenju od svoje treće godine.

Nekoliko minuta prije nego što je dvomotorni avion trebao sletjeti, kontrolori zračnog prometa pitali su može li koristiti kraću pistu. Piloti su se složili, a stranice za praćenje leta pokazuju da je zrakoplov prilagodio svoj pristup.

Među poginulim putnicima bila je skupina lovaca, učenici i roditelji iz škola u sjevernoj Virginiji do članova Bostonskog klizačkog kluba. Vraćali su se s kampa za elitne juniore klizača koji je uslijedio nakon američkog prvenstva u umjetničkom klizanju 2025. u Wichiti.

