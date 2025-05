Pijani putnik vrištao i udario stjuardesu šakom u glavu: Pojavila se kaotična snimka

Pojavila se snimka na kojoj se vidi trenutak uhićenja muškarca koji je tijekom leta napravio kaos i navodno udario stjuardesu po licu.

Drama se odvijala rano ujutro u utorak na letu iz španjolskog Gran Canarija u engleski Birmingham i navodno je trajala sat vremena. Putnik, koji je prema tvrdnjama očevidaca bio pijan, počeo je divljati tijekom slijetanja i vrištati da će zrakoplov pasti.

"Kad su stisnuli kočnice, vikao je da će se avion srušiti. Počeo je vikati na stjuardese i ustao kako bi otišao do toaleta. Stjuardesa mu je rekla da sjedne, što je isprva i učinio. No onda je drugi put ustao", priča očevidac za The Sun.

'Izuzetno nepredvidiv'

Dodaje da je nakon toga krenuo verbalni obračun putnika i osoblja, nakon čega je šakom u nos udario stjuardesu. "U jednom trenutku bio je miran, a onda je počeo udarati. Bio je izuzetno nepredvidiv", dodaje očevidac.

Nelagodne scene gledalo je oko 220 putnika, a neki su pokušali intervenirati i pomoći stjuardesama, koje su plakale, vrištale i zazivale policiju. Na letu je bilo i djece.

Stjuardese su u jednom trenutku pokušale upotrijebiti "opremu za vezivanje" kako bi obuzdale pomahnitalog putnika, ali nisu ga uspjeli zaustaviti čak ni kad je avion sletio. Ubrzo su stigli policajci, a svjedok navodi da je muškarac podigao ruke i rekao im da ga uhite. Međutim, počeo se opirati tijekom uhićenja, no policajci su mu ipak brzinski uspjeli staviti lisice na ruke i strpati ga u maricu.

