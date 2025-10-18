Trumpov ministar privukao pažnju izborom kravate na sastanku sa Zelenskim: Ovo je slučajno ili...?

Američki ministar rata Pete Hegseth privukao je pozornost neočekivanim modnim odabirom na sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimir Zelenskog - kravatom u bojama ruske trobojnice.

Foto: Tom Brenner/afp/profimedia

Prema snimci koju su emitirale američke televizijske mreže, Hegseth je sjedio s Trumpove lijeve strane, a između njih državni tajnik Marco Rubio, koji je ujedno i predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost. Desno od Trumpa sjedili su potpredsjednik J. D. Vance i ministar financija Scott Bessent.

Hegsethova kravata, s odvažnim bijelim, plavim i crvenim prugama raspoređenim istim redoslijedom kao na ruskoj nacionalnoj zastavi, isticala se među inače suzdržanom odjećom američke delegacije, piše TASS. Iako zastava Sjedinjenih Država uključuje iste boje, redoslijed i dizajn učinili su izbor posebno upečatljivim. Trump i ostali dužnosnici odlučili su se za obične, jednobojne kravate.

