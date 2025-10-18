OPA... /

Trumpov ministar privukao pažnju izborom kravate na sastanku sa Zelenskim: Ovo je slučajno ili...?

Trumpov ministar privukao pažnju izborom kravate na sastanku sa Zelenskim: Ovo je slučajno ili...?
×
Foto: Ron Sachs/cnp/splashnews.com/splash/profimedia

Iako zastava Sjedinjenih Država uključuje iste boje, redoslijed i dizajn učinili su izbor posebno upečatljivim

18.10.2025.
10:24
danas.hr
Ron Sachs/cnp/splashnews.com/splash/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki ministar rata Pete Hegseth privukao je pozornost neočekivanim modnim odabirom na sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimir Zelenskog - kravatom u bojama ruske trobojnice.

Trumpov ministar privukao pažnju izborom kravate na sastanku sa Zelenskim: Ovo je slučajno ili...?
Foto: Tom Brenner/afp/profimedia

Prema snimci koju su emitirale američke televizijske mreže, Hegseth je sjedio s Trumpove lijeve strane, a između njih državni tajnik Marco Rubio, koji je ujedno i predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost. Desno od Trumpa sjedili su potpredsjednik J. D. Vance i ministar financija Scott Bessent.

Hegsethova kravata, s odvažnim bijelim, plavim i crvenim prugama raspoređenim istim redoslijedom kao na ruskoj nacionalnoj zastavi, isticala se među inače suzdržanom odjećom američke delegacije, piše TASS. Iako zastava Sjedinjenih Država uključuje iste boje, redoslijed i dizajn učinili su izbor posebno upečatljivim. Trump i ostali dužnosnici odlučili su se za obične, jednobojne kravate.

POGLEDAJTE VIDEO: Božo Kovačević otkrio što stoji iza novog susreta Trumpa i Putina: 'Jedno bi za Ukrajinu bilo nepovoljno'

Donald TrumpVolodimir ZelenskiPete HegsethKravata
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OPA... /
Trumpov ministar privukao pažnju izborom kravate na sastanku sa Zelenskim: Ovo je slučajno ili...?