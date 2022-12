Samo 39 minuta nakon polijetanja iz Kuala Lumpura prema Pekingu, 8. ožujka 2014. godine, let MH370 Malaysia Airlinesa je izgubio kontakt sa zemaljskom kontrolom i srušio se na nepoznatu lokaciju. Poginulo je svih 239 ljudi u zrakoplovu, piše The Sun. Stručnjaci i detektivi amateri napisali su 150 knjiga o tom najvećem misteriju zrakoplovstva.

Službeni scenarij nestanka Boeinga 777 sugerira da je zrakoplov izveo dramatičan polukružni zaokret manje od sat vremena nakon polijetanja, a prije nego što je pao u Indijski ocean. Bilo je teorija koje su sugerirale da je zrakoplov otet, a i onih da su zrakoplov oborile američke zračne snage ili da je bio u "modusu krstarenja" kada se srušio.

Malezijske vlasti vjeruju da su posljednje riječi koje su se čule od pilota ili kopilota glasile: "Laku noć malezijski 370". Ali, sudbina zrakoplova i dalje je jedna od najvećih svjetskih zagonetki. Pet tragova bi moglo pomoći da se otkrije kako je zrakoplov mogao nestao s lica zemlje, a planovi za novu potragu upućuju da bi olupina konačno mogla biti pronađena sljedeće godine. Ovo su tih pet tragova:

Vrata stajnog trapa

Komad krhotine s leta daje jasan trag kriminalne zavjere u kojoj je zrakoplov zauvijek potopljen tvrde stručnjaci. Vrata stajnog trapa pronađena su prošlog mjeseca kod jednog madagaskarskog ribara. Smatra se da je to prvi fizički dokaz koji upućuje na to da je zrakoplov namjerno srušen.

Britanski inženjer Richard Godfrey i Blaine Gibson, čuveni američki lovac na olupinu MH370, vjeruju da oštećenje na vratima stajnog trapa upućuje na to da je jedan od pilota spustio kotače zrakoplova u zadnjim sekundama leta sa zločinačkom namjerom. Naime, piloti obično ne spuštaju stajni trap tijekom hitnog slijetanja na vodu jer se time povećavaju šanse da se mlažnjak nasilno raspadne na mnogo dijelova. Također, time se povećavaju šanse da avion brzo potone, ne ostavljajući vremena preživjelima da se izvuku - tvrde ovi stručnjaci.

"Kombinacija udarca pri velikoj brzini osmišljenog da razbije letjelicu i produženog stajnog trapa osmišljenog da potopi letjelicu što je brže moguće pokazuju jasnu namjeru da se sakriju dokazi o padu. Realna mogućnost da je stajni trap bio spušten pokazuje i aktivnog pilota i pokušaj da se osigura što brže potonuće zrakoplova nakon udara", navode Godfrey i Gibson u svome izvješću.

Oni ističu da je oštećenje na vratima vjerojatno uzrokovano jednim od dva motora zrakoplova koji se raspao pri udaru, što sugerira da su kotači bili spušteni.

I bivši kontrolor zračnog prometa francuskog ratnog zrakoplovstva, Gilles Diharce, rekao je da oštećenje flaperona mlažnjaka - što je bio prvi komad krhotine pronađen na otoku Reunion 2015. - sugerira da je zrakoplov klizio, a ne spiralno letio s neba. Flaperon - kontrolna površina na krilu zrakoplova koja kombinira funkcije zakrilca i krilaca - pomaže u kontroli brzine i položaja zrakoplova i koristi se tijekom slijetanja. Gilles nikada nije uspio analizirati ostatke izbliza samo putem slika koje je podijelio s javnošću prije nego što je i francusko Ministarstvo obrane došlo do istog zaključka.

Teorija 'mekog skakanja'

Gilles vjeruje da je MH370 namjerno oboren u južnom Indijskom oceanu, na mjestu koje nikada nije pretraženo. Studija na kojoj je Gilles radio sugerira da je pilot mogao pokušati "soft ditching" - kontrolirano hitno slijetanje, tijekom posljednjeg spuštanja u ocean. To je u suprotnosti sa službenim izvješćima koja ukazuju na nesreću velike brzine "spirale smrti" na mjestu poznatom kao Sedmi luk.

Gilles je radio na studiji koju su proveli zrakoplovni stručnjaci Patrick Blelly i Jean-Luc Marchand koja tvrdi da je u posljednjim trenucima pilot mogao uključiti pomoćni sustav napajanja aviona kako bi povratio kontrolu nad letjelicom kada su oba motora otkazala zbog iscrpljenosti goriva. To bi objasnilo zašto se komunikacijski sustav aviona odjednom uključio i pokušao spojiti na satelitski sustav Inmarsat. Izvješće dalje sugerira da je pilot tada spustio avion u kontroliranom klizanju - ali da to nije išlo po planu i da su nemirne vode uzrokovale da se letjelica rascijepi na dva ili tri dijela. Gilles vjeruje da je klizanje moglo biti namjeran pokušaj da se olupina potopi sa što manje krhotina.

Izvješće sugerira da je zrakoplov klizio u ocean, a da nije izveo "spiralu smrti" kako se navodi u službenim izvješćima nakon što se lijevi motor zapalio. Sa samo jednim motorom koji je još uvijek radio, kormilo aviona moglo bi se koristiti za držanje letjelice ravno kako bi se spriječilo da se okrene u sudaru pri velikoj brzini. Gilles vjeruje da nedostatak krhotina također ukazuje na pokušaj iskakanja i da se MH370 mogao raspasti na dva ili tri dijela spomenuta u izvješću. Pokušaj izvlačenja aviona naveo je francuske istražitelje da iscrtaju drugo područje potrage za letjelicom osuđenom na propast. Blelly i Marchand doradili su novo područje pretraživanja koje je u skladu s Gillesovim početnim mjestom.

Komunikacijski sustav aviona

Gilles smatra da bi komunikacijski sustav aviona mogao pružiti još jedan trag o ovom zagonetnom nestanku. Rekao je da su putnički zrakoplovi opremljeni s nekoliko rezervnih sustava u slučaju da nešto zakaže, što znači da bi bilo nemoguće ne uspostaviti kontakt u hitnom slučaju.

''Nemoguće je smatrati da je ovaj avion imao tehnički kvar. Kada proučavate prvi dio nestanka, vrlo je teško objasniti da je to bio tehnički kvar na zrakoplovu, a ne netko u zrakoplovu tko se nije htio javiti na radio", objašnjava Gilles.

SATCOM komunikacijski sustav MH370 bio je isključen otprilike sat vremena nakon nestanka. Zatim se ponovno povezao za vrijeme trajanja leta iznad Indijskog oceana do razdoblja između šestog i sedmog luka. Govoreći o prvom slučaju kada je sustav isključen, Gilles je rekao: “To je svakako iznenađujuće. U to vrijeme SATCOM je ponovno uključen pa je pitanje zašto SATCOM nije bio uključen prije?

“Je li netko u kokpitu isključio ovaj ulaz električne energije? Kada SATCOM uspostavi novu vezu, avion bi trebao moći ponovno slati poruke koje prikazuju položaj aviona svakih 30 minuta. To nije bio slučaj", kazao je.

Tehnologija praćenja

U međuvremenu, Richard Godfrey je rekao da je također "vrlo uvjeren" da je pronašao točno mjesto gdje se srušio MH370, koristeći novu tehnologiju praćenja. Uz ostale prikupljene dokaze, on je točno odredio mjesto pada -33.177°S 95.300°E - i suzio područje pretrage na samo 115 kvadratnih milja. Tvrtka za pomorsku robotiku Ocean Infinity koristit će najsuvremenije autonomne robotske brodove za pretragu na tom području, pokrivajući 88 nautičkih milja u širinu i 183 nautičke milje.

Godfrey tvrdi da mu je sustav koji koristi radio signale pomogao locirati zrakoplov za koji kaže da leži oko 4000 metara ispod površine oceana.

On vjeruje da se zrakoplov nalazi oko 1200 milja zapadno od Pertha u Australiji, u podnožju Broken Ridgea, podvodne visoravni s vulkanom i gudurama u jugoistočnom Indijskom oceanu. On je za novi sustav praćenja, Weak Signal Propagation Reporter (WSPR) rekao da je kao da "imate hrpu spojnih žica koje rade u svim smjerovima preko horizonta do druge strane globusa." Godfrey je kombinirao novu tehnologiju s podacima satelitskog komunikacijskog sustava iz zrakoplova.

"Zajedno se dva sustava mogu koristiti za detekciju, identifikaciju i lokalizaciju MH370 tijekom njegove putanje leta u južnom Indijskom oceanu", rekao je dodavši da je "čvrsto uvjeren" da je pronašao nestali avion za koji tvrdi da se srušio u 8.19 ujutro.

Tvrtka Ocean Infinity malezijskoj će vladi ponuditi ugovor bez naknade, izuzev ako se olupina otkrije.

Pilotovo emocionalno rastrojstvo

Kao jedan od tragova u rješavanju ovog misterija pojavljuje se i izjava kćeri pilota leta MH370 koja je rekla da je njezin otac bio emocionalno uzdrman zbog razvoda braka. Rekla je da je kapetan Zaharie Ahmad Shah bio rastrojen i povučen mjesecima koji su prethodili nesreći. On je odbijao molbe da prisustvuje bračnim savjetovanjima kako bi pokušao spasiti brak, a navodno je imao i izvanbračne veze. Malezijski istražitelji uzimaju u obzir i mogućnsot da je Zaharie mogao namjerno skrenuti Boeing 777 s kursa.

Pilotova supruga, Faizah Khanum Mustafa Khan, rekla je istražiteljima da je prestao razgovarati s njom tjednima prije kobnog leta, kazavši da se on "povukao u sebe". Njegova kći Aisha kaže da je tijekom posljednjeg razgovora oca jedva prepoznala.

"On nije bio otac kakvog sam poznavala. Djelovao je uznemireno i izgubljeno u nekom svom svijetu."

Ipak, i pilotova supruga i kći rekle su da ne smatraju da je on odgovoran za nestanak zrakoplova, unatoč svome neobičnom ponašanju.

Jedno FBI-jevo izvješće iz 2019. otkrilo je, pak, kako je pregledom simulatora utvrđeno da je Zaharie eksperimentirao s profilom leta vrlo sličnim onom MH370.

Dr. Victor Iannello, inženjer i poduzetnik iz Roanokea u Virginiji, otkrio je nešto zapanjujuće tijekom svojih neovisnih istraživanja. Od svih staza na simulatoru, ona koja je odgovarala MH370 bila je jedina koju Shah nije vodio kao kontinuirani let. U svim ostalima poletio bi i pustio da se let odvija dok ne stigne na odredište. U onom spornom, Shah je ručno navodio let u više faza, više puta skačući naprijed i oduzimajući gorivo po potrebi dok ga nije potrošio. Dr. Iannello vjeruje da je ta simulacija bila svojevrsni Shahov oproštaj.