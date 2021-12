Sedmogodišnja potraga za letom MH370 koštala je 85 milijuna funti i opisana je kao "traženje nečeg mikroskopskog u plastu sijena". Za to vrijeme stručnjaci i detektivi amateri napisali su 150 knjiga o najvećem svjetskom zrakoplovnom misteriju, koji je odnio živote 239 putnika i članova posade, piše The Sun.

Let MH370 Malaysian Airlinesa izgubio je kontakt s Kontrolom zračnog prometa (ATC) manje od sat vremena nakon polijetanja iz Kuala Lumpura, u Maleziji, 8. ožujka 2014. Vojna obavještajna služba otkrila je da je zrakoplov iznenada skrenuo sa svog odredišta u Pekingu u Kini kako bi krenuo na zapad preko Indijskog oceana.

Brojne teorije o njegovu nestanku uključivale su terorističku otmicu, katastrofalni kvar ili masovno ubojstvo-samoubojstvo od strane jednog od pilota. No, umirovljeni britanski zrakoplovni inženjer vjeruje da je locirao Boeing 777, 1926 km zapadno od Pertha u Zapadnoj Australiji.

Odredio točnu lokaciju

Richard Godfrey (71), tvrdi da je sedam godina radio osam sati na dan istražujući podatke amaterskog radija kako bi pomogao u rješavanju misterija. Kada je armada brodova za pretragu posljednji put krenula u potragu za MH370, pretraživali su 46.000 četvornih milja - upola manje od veličine Ujedinjenog Kraljevstva.

No, Richard je precizno odredio mjesto nesreće 33.177° južno i 95.300° istočno te suzio je područje pretraživanja na samo 115 četvornih milja. On je rekao za The Sun: “Jako se nadam da će let MH370 biti pronađen. Razumijem zašto do sada nije pronađen. Jako je težak podvodni teren, dolje na morskom dnu ima kanjona i litica, pa čak i vulkana. Na 4000 m dubine vrlo je mračno i vrlo hladno, intenzivan pritisak, ali s pravom opremom može se pronaći."

Misterij posljednjeg putovanja MH370 skriven je u njegovoj crnoj kutiji koja bilježi podatke o letu i razgovore u pilotskoj kabini. Samo izvlačenjem olupine zrakoplova vlasti će konačno saznati istinu.

Bliski susret sa smrću

Richarda, koji živi u Frankfurtu u Njemačkoj, priča je privukla zbog vlastitog aeronautičkog bliskog susreta sa smrću. Naime, u svibnju 2009. bio je rezerviran za Air France let 447 iz Rio de Janeira, u Brazilu, do svog rodnog grada. No zamolili su ga da ostane u Južnoj Americi poslovno i odgodio je datum odlaska za dva tjedna.

Let 447 nestao je s 288 ljudi, a njegovo počivalište u Atlantiku otkriveno je tek dvije godine kasnije. Koristeći podatke iz crne kutije zrakoplova, francuski istražitelji zaključili su da su za tragediju krivi tehnički kvar i pogreška pilota.

“Kada sam vidio što se dogodilo s MH370 vidio sam paralele i morao sam to istražiti", rekao je. Unatoč nekoliko komada krhotina iz zrakoplova koji je odnio obalu Afrike i otoka Indijskog oceana, neki rođaci žrtava još se nadaju da su njihovi najmiliji živi.

Popularna teorija zavjere je da je MH370 preusmjeren na otok ili u Pakistan zbog terorizma. Richard, koji je radio u britanskom laboratoriju koji je podignut u Space Shuttleu, kaže: “Ljudi još uvijek imaju iluziju da su njihovi najmiliji negdje zarobljeni, vrlo je teško staviti stvar na miru i nastaviti u životu. Prirodno je nadati se.”

Otkrio je da mu je osobna tragedija u vlastitom životu učvrstila uvjerenje da bi rodbina žrtava trebala znati što se zapravo dogodilo. Nakon posljednje komunikacije između MH370 i malezijskog ATC-a, transponder zrakoplova - koji komunicira sa zemaljskim radarom - je isključen.

Ali satelit iznad Indijskog oceana pokupio je podatke iz zrakoplova u obliku automatskih pingova po satu. Richard je proveo godinu dana pregledavajući datoteke radijskih entuzijasta. Svake dvije minute šalju stotine testnih signala i prikupljaju ih u bazi podataka. On objašnjava: “Kada zrakoplov prođe kroz radio val, on može poremetiti radio val".

“U stara vremena kada ste imali uključen radio i kada ste živjeli u blizini zračne luke, a zrakoplov bi sletio na kopno, vaš bi radio val nestao na neko vrijeme”, dodao je. Otkrio je da je 143 napravljenih tijekom sedmosatnog leta MH370. Uporno ih uspoređujući s informacijama iz drugih izvora, poput krhotina, Richard je uvjeren da su njegovi nalazi točni.

Richard, koji je jedan od osnivača MH370 Independent Group, kaže: „Još uvijek trošim sate. Dolazim normalno do svog stola u 8 ujutro, radim osam sati, zatvaram laptop i odlazim dolje u pub sa svojim prijateljima, inače mislim da bi me to izludilo.”

Zašto se avion srušio?

Sedam godina nakon nesreće, podaci i vojni obavještajni podaci sugeriraju da je MH370 nastavio put preko Indijskog oceana gotovo osam sati prije nego što je ostao bez goriva. Dok Richardov znanstveni um može dati čvrste odgovore o tome gdje se MH370 nalazi, samo pretpostavlja zašto je došlo do rušenja aviona.

Sumnja da malezijske vlasti možda prikrivaju krivnju kapetana Zaharieja Ahmada Shaha. "Tužni i usamljeni" pilot proveo je sate na simulatoru leta u svojoj kući i uvježbavao fatalnu rutu aviona. Richard kaže: “Pokušavam biti otvorenog uma, a u međuvremenu sam svjestan činjenice da je FBI pronašao izbrisane datoteke na kućnom simulatoru leta kapetana Zaharija Shaha na kojima je prikazana ruta simulirana do Indijskog oceana do gubitka goriva".

“U mojoj analizi (stvarnog) leta, pilot je pratio ovu krajnju točku simulatora. To je pomalo opipljiv dokaz.” Richard nagađa da je Shah (53) u to vrijeme komunicirao s malezijskim vlastima. Shah je bio veliki pristaša malezijskog oporbenog čelnika Anwara Ibrahima, koji je bio u zatvoru nedugo prije kobnog leta, a jedna je teorija da je kapetan zahtijevao njegovo oslobađanje. Vjeruje se da je Shah odlučio napustiti avion, nakon što nije postignut dogovor.

Richard je odbacio druge ključne teorije. „Mislim da to nije nesreća. Zrakoplov ne leti sedam i pol sati ako je u njemu izbio požar ili je dubok pad tlaka u kabini, ili bilo koji drugi tehnički problem s bilo kojom tvari.” Ono što je sada potrebno je da netko skupi novac za novu istragu, a ako Malezijci to ne učine, Richard kaže da postoje milijarderi koji bi bili spremni uskočiti.

No, neće im trebati još jedna flotila mornaričkih brodova. Richard objašnjava: "Mogu pokrenuti podvodnu potragu s bespilotnog, autonomnog površinskog plovila. Želim napraviti analizu i pronaći avion."