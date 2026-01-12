Horor na plaži: Pronađeno pet ljudskih glavi obješenih na užadi, ostavljena brutalna poruka

Pet ljudskih glava pronađeno je obješenih na užadi na plaži u jugozapadnom Ekvadoru, priopćila je u nedjelju policija, dok zemlju potresa val nasilja povezanog s trgovinom drogom.

Slike koje su objavili ekvadorski mediji prikazuju krvavi prizor. Pored glava nalazio se znak upozorenja usmjeren prema navodnim iznuđivačima ribara u maloj ribarskoj luci Puerto Lopez. Užad je bila pričvršćena za drvene stupove na plaži, piše AP News.

U policijskom izvješću incident je pripisan sukobu između kriminalnih skupina.

Ribari povezani s kartelima

Mreže za trgovinu drogom povezane s transnacionalnim kartelima aktivne su u tom području i koriste ribare i njihove male brodove za svoje ilegalne aktivnosti.

Spor oko teritorija i kontrole ruta za trgovinu drogom izazvao je nasilne epizode diljem pokrajine Manabi, gdje se nalazi Puerto Lopez.

Policija je u subotu izjavila da je provela operacije kontrole i nadzora u Puerto Lopezu usred izvanrednog stanja koje je na snazi ​​u devet od 24 provincije te andske zemlje, uključujući Manabi.

Ecuador, orrore a Puerto López: trovate cinque teste umane sulla spiaggia con un messaggio intimidatorio contro le bande criminali. Sgomento tra residenti e turisti nella località famosa per l’osservazione delle balene. #violenza https://t.co/Wy5YcwFAfe — Ticinonline (@Ticinonline) January 12, 2026

Las autoridades ecuatorianas todavía no localizan los cuerpos completos de las víctimas🚨 #PublinewsGT #MUNDO



Lee más detalles aquí 📌 https://t.co/mFn3mLcRW7 — Publinews (@PublinewsGT) January 12, 2026

Najnasilnija godina

Izvanredno stanje ima za cilj obuzdati spiralu nasilja, posebno u obalnim područjima, te ograničava određena građanska prava. Policijske kontrole u Puerto Lopezu pojačane su nakon masakra prije dva tjedna u kojem je poginulo šest osoba. Drugi oružani napad tri dana kasnije ostavio je isti broj mrtvih u Manti, također u pokrajini Manabi.

Ekvador je već više od četiri godine zahvaćen valom nasilja nakon što je postao logističko središte za skladištenje i distribuciju droge koja ulazi uglavnom preko sjeverne granice s Kolumbijom i južne granice s Peruom.

Prošla godina bila najnasilnija u Ekvadoru u povijesti, s više od 9000 ubojstava prema službenim podacima, što je nadmašilo rekord iz 2023. s 8248 smrtnih slučajeva.

