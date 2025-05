Je li ovo potrebno? Pogledajte što je Pentagon uveo za novinare. Udruga: 'To je izravni napad'

Američki ministar obrane Pete Hegseth u petak je izdao odredbu prema kojoj novinari za kretanje većim dijelom zgrade Pentagona moraju imati službenu pratnju, uvodeći još jedno u nizu ograničenja koja je kabinet predsjednika Donalda Trumpa dosad nametnuo novinarima.

Mjere na snagu stupaju odmah i akreditiranim novinarima zabranjuju kretanje većim dijelom sjedišta ministarstva obrane u saveznoj državi Virginiji, osim ako ne dobiju službeno odobrenje i pratnju.

"Iako je ministarstvu važna transparentnost, ministarstvo je u jednakoj mjeri dužno štititi povjerljive podatke i osjetljive informacije jer bi neodobreno otkrivanje tih podataka moglo ugroziti živote pripadnika američke vojske", izjavio je Hegseth u dopisu.

'Apsolutni imperativ ministarstva'

Zaštitu povjerljivih nacionalnih obavještajnih podataka i operativnu sigurnost nazvao je "apsolutnim imperativom ministarstva".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nova se pravila čine "izravnim napadom na slobodu medija", objavila je udruga novinara koji izvješćuju o američkoj vojsci, Pentagon Press Association.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odluka se navodno temelji na zabrinutosti zbog operativne sigurnosti. Ali članovi udruge Pentagon Press Association desetljećima su uživali neograničen pristup onim prostorima u Pentagonu koji nisu povjerljive prirode, za vrijeme republikanskih i demokratskih vlada, čak i neposredno nakon terorističkih napada 11. rujna 2001., a čelnici ministarstva obrane dosad nisu nikad izrazili zabrinutost za operativnu sigurnost", stoji u priopćenju udruge.

Još nema odgovora

Pentagon nije odmah odgovorio na Reutersov upit za komentarom na priopćenje novinarske udruge.

Otkad se Donald Trump u siječnju vratio u Bijelu kuću, Pentagon je pokrenuo istragu neodobrenog otkrivanja informacija, a u okviru istrage suspendirana su tri dužnosnika.

Osim toga, Trumpov kabinet naredio je tradicionalnim medijskim kućama, uključujući New York Times, Washington Post, CNN i NBC News, da napuste svoje urede u Pentagonu, uspostavio novi rotacijski sustav u okviru kojega su u Pentagon ušli drugi mediji, uključujući one koji su skloni američkom predsjedniku i njegovoj vladi, kao što su New York Post, Breitbart, Daily Caller i One America News Network. Cilj je tog poteza bio omogućiti drugim medijima da izvješćuju kao dio stalnog novinarskog postava u Pentagonu, objasnili su iz Trumpovog kabineta.

Prema naredbi koju je Hegseth izdao u petak, novinari koji izvješćuju iz Pentagona morat će prihvatiti odgovornost čuvanja nacionalnih obavještajnih podataka i osjetljivih informacija, a dobit će i nove akreditacije na kojima će biti jasnije istaknut njihov status novinara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Očekujemo i najavu o dodatnim sigurnosnim mjerama i temeljitijoj provjeri pri izdavanju (akreditacija)", stoji u Hegsethovom dopisu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vojne tajne, spisi Pentagona i CIA-e. Sve je to Trump, kojem prijeti 100 godina zatvora, držao - pored WC školjke i tuša