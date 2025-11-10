Potpuni zračni kolaps! Kontrolori leta bez plaće, tisuće letova otkazano, a Dan zahvalnosti tek dolazi

Problemi u američkom zračnom prometu u nedjelju su se pogoršali, a više od 2000 letova je otkazano, što je izravna posljedica paralize proračuna za koju se nakon četrdesetodnevne blokade sada u Senatu možda nazire rješenje.

Prvi put nakon nekoliko tjedana čini se da aktivnosti u Senatu ukazuju na pomak u pregovorima između republikanaca i demokrata u pronalaženju rješenja sada već najduže obustave rada vlade u povijesti zemlje.

Foto: Robyn Stevens Brody/ddp Usa/profimedia

Mogućnost rješenja nazire se u trenutku kada su poremećaji u zračnom prometu postali glavna tema političke borbe za proračun u kojoj dvije strane pokušavaju jedna na drugu prebaciti odgovornost za muke koje proživljavaju putnici diljem zemlje.

Otkatzano 2200 letova

U nedjelju je u Sjedinjenim Državama otkazano više od 2200 letova, što je mnogo više nego u subotu, objavila je specijalizirana stranica Flightaware. Međunarodni letovi za sada su pošteđeni.

Američka uprava za zrakoplovstvo (FAA) pozvala je kompanije da postupno smanjuju broj letova unutar zemlje.

"Zračni će se promet smanjiti u trenutku kada svi žele putovati u posjet obitelji" za Dan zahvalnosti, upozorio je ministar prometa Sean Duffy na Fox Newsu.

"Vidjet ćete da sve manje kontrolora leta dolazi na posao, što znači da slijeće i polijeće tek manji broj letova", dodao je.

Zbog postupnoga smanjivanja prometa broj otkazanih letova sljedeći petak trebao bi dosegnuti 10 posto otkazanih letova, u usporedbi s 4 posto koliko ih je danas, napomenuo je ministar. "Bit će velikih poremećaja, a Amerikance će to nervirati", rekao je.

"Zahvalite jednom demokratu", objavljeno je na jednom od službenih računa Bijele kuće na X-u, koji optužuje oporbu da je odgovorna za blokadu.

Američki proračun u blokadi je od početka listopada. Među stotinama tisuća saveznih službenika koji rade bez plaće su i kontrolori leta. Neki od njih "razmišljat će o tome da potraže dodatni posao kako bi sastavili kraj s krajem", rekao je ministar prometa na CNN-u.

No, po mišljenju vođe demokrata u Senatu Chucka Schumera otkazivanje letova je politička "makinacija" koja nema "nikakve veze sa sigurnošću".

Kraj blokade?

Već tjednima jača pritisak na zastupnike u parlamentu da se dogovore i pronađu izlaz iz krize, a taj bi pritisak konačno u ponedjeljak mogao donijeti prvi znak napretka. Dogovor je "blizu", rekao je novinarima šef republikanske većine u Senatu John Thune.

"Nakon 40 dana blokade, Senat pokazuje stvarne znakove pomaka", napisao je na X-u demokratski zastupnik u Zastupničkom domu Henry Cuellar, napomenuvši da je "skupina senatora dviju stranaka" postigla dogovor o financiranju vlade "do siječnja". Dodao je da je to najveći napredak u proteklih nekoliko tjedana.

No to ne jamči i kraj blokade proračuna jer dogovoreni tekst mora prihvatiti i Zastupnički dom u kojemu je republikanska većina vrlo tanka.

Blokada proračuna pogađa i savezni program pomoći koju svakoga mjeseca prima 42 milijuna Amerikanaca.

