Papa izuo cipele i naklonio se prije ulaska u Plavu džamiju pa nasmijao dosjetkom: 'Piše da nema izlaza'

Papa Lav je u sklopu četverodnevnog posjeta Turskoj u subotu posjetio istanbulsku znamenitu Plavu džamiju, izuvši cipele u znak poštovanja, ali izgleda da se nije molio tijekom svojeg prvog posjeta muslimanskoj bogomolji otkako je postao poglavar Katoličke Crkve.

Prvi američki Papa blago se naklonio prije ulaska u džamiju, a kroz golemi kompleks koji može primiti 10 tisuća vjernika vodili su ga imam i istanbulski muftija.

Foto: Profimedia

Lav je, hodajući u bijelim čarapama, tijekom 20-minutnog posjeta bio nasmijan i našalio se s jednim od svojih vodiča, glavnim mujezinom džamije koji predvodi dnevne pozive na molitvu.

Pomno praćen prvi inozemni put pape Lava

Dok je skupina napuštala zgradu, Papa je primijetio da ga vode prema vratima koja se obično koriste kao ulaz, na kojima piše "Nema izlaza".

"Piše da nema izlaza", rekao je Papa uz osmijeh.

Askin Musa Tunca, mujezin, odgovorio je: "Ne morate izaći, možete ostati ovdje".

Foto: Profimedia

Sljedeća postaja - Libanon

Papa Lav boravi u Turskoj do nedjelje, na svojem prvom inozemnom putovanju otkako je papa, koje uključuje i posjet Libanonu.

Lav, relativno nepoznat na svjetskoj sceni prije nego što je u svibnju postao papa, pomno se prati dok održava svoje prve govore u inozemstvu i prvi put se susreće s ljudima izvan pretežno katoličke Italije.

Tunca je novinarima nakon obilaska džamije rekao da je pitao papu Lava želi li se na trenutak pomoliti, ali Papa je odgovorio da radije želi samo posjetiti džamiju.

Foto: Profimedia

Osudio nasilje u ime religije

Vatikan je u priopćenju naveo da je Lav obilazak proveo "u duhu razmatranja i slušanja, s dubokim poštovanjem prema mjestu i prema vjeri onih koji se ondje okupljaju na molitvu".

Lav je za svoje prvo inozemno putovanje izabrao pretežno muslimansku Tursku kako bi obilježio 1700. obljetnicu povijesnog prvog ekumenskog crkvenog sabora održanog ondje, na kojemu je sastavljeno Nicejsko vjerovanje, koje i danas koristi većina kršćana u svijetu.

Foto: Profimedia

Na ceremoniji održanoj u petak, kojom se obilježavao taj sabor s kršćanskim vođama iz cijelog Bliskog istoka, Papa je osudio nasilje u ime religije i pozvao kršćane da prevladaju stoljeća žestokih podjela.

Govoreći crkvenim velikodostojnicima iz zemalja poput Turske, Egipta, Sirije i Izraela, Lav je rekao da je sramotno što 2,6 milijarde kršćana u svijetu nije ujedinjenije.

POGLEDAJTE VIDEO: U Samoboru počela adventska čarolija, a Baka Mraz otkrila zašto ju ne smijete propustiti