Pao je X: Korisnici diljem svijeta prijavili probleme

Društvena mreža X prestala je s radom zbog, kako se čini, velikog pada. Aplikacija i stranica se nisu učitavali, a korisnicima se prikazivao prazan zaslon. Neki od korisnika vidjeli su i stranice s Cloudflare greškama, iako je problem bio u samom X-u, a ne tehničkih problema s Cloudflareom kakvi su nedavno onesposobili X, piše The Independent.

Stranica za praćenje statusa servisa Down Detector zabilježila je ogroman porast prijava problema na X-u oko 16 sati po hrvatskom vremenu. Problemi su se pojavili diljem svijeta.

Foto: Screenshot Downdetector

Za razliku od mnogih drugih platformi, X nema javno dostupnu stranicu o statusu svojih usluga kako bi obavještavao o prekidima i drugim problemima. Na stranici za razvojnu platformu, tijekom prekida pisalo je da su "svi sustavi operativni".

Ranije ovog tjedna na X-u je došlo do još jednog velikog tehničkog problema. Oba incidenta događaju se u jeku glasnih kritika na račun platforme u vlasništvu Elona Muska i njezinog chatbota Grok, zbog stvaranja nasilnih i uvredljivih slika, često žena i djece.

