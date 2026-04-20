FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'VRATI SE' /

Pao ChatGPT, sustav zabilježio tehničke probleme: Milijuni korisnika 'na čekanju'

×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Riječ je o privremenom prekidu rada koji povremeno pogađa velike internetske servise zbog opterećenja sustava

20.4.2026.
18:01
danas.hr
VOYO logo
VOYO logo

AI alat ChatGPT, koji razvija OpenAI, danas je privremeno nedostupan dijelu korisnika diljem svijeta zbog tehničkih poteškoća.

Korisnici su prijavljivali nemogućnost pristupa servisu, učitavanja razgovora te pojavu grešaka prilikom korištenja platforme na Downdetectoru. Problemi su se pojavili iznenada i zahvatili veći broj korisnika, zbog čega je usluga u pojedinim trenucima bila otežana ili potpuno nedostupna. "Chat GPT vrati se, trebam te", napisao je jedan korisnik. 

Foto: Downdetector

Riječ je o privremenom prekidu rada koji povremeno pogađa velike internetske servise zbog opterećenja sustava ili tehničkih poteškoća u infrastrukturi. OpenAI je u pravilu tijekom takvih incidenata obavještava korisnike i radi na stabilizaciji sustava.

U trenutku objave vijesti nije poznato koliko će problemi trajati, no očekuje se postupna normalizacija rada platforme.

POGLEDAJTE VIDEO: Od vaginalnog prstena do Chat GPT-ja: Najbolji izumi u 21. stoljeću koji su nam promijenili život

Chat GptTehnički Problemi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike