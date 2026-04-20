Pao ChatGPT, sustav zabilježio tehničke probleme: Milijuni korisnika 'na čekanju'

AI alat ChatGPT, koji razvija OpenAI, danas je privremeno nedostupan dijelu korisnika diljem svijeta zbog tehničkih poteškoća.

Korisnici su prijavljivali nemogućnost pristupa servisu, učitavanja razgovora te pojavu grešaka prilikom korištenja platforme na Downdetectoru. Problemi su se pojavili iznenada i zahvatili veći broj korisnika, zbog čega je usluga u pojedinim trenucima bila otežana ili potpuno nedostupna. "Chat GPT vrati se, trebam te", napisao je jedan korisnik.

Foto: Downdetector

Riječ je o privremenom prekidu rada koji povremeno pogađa velike internetske servise zbog opterećenja sustava ili tehničkih poteškoća u infrastrukturi. OpenAI je u pravilu tijekom takvih incidenata obavještava korisnike i radi na stabilizaciji sustava.

U trenutku objave vijesti nije poznato koliko će problemi trajati, no očekuje se postupna normalizacija rada platforme.

POGLEDAJTE VIDEO: Od vaginalnog prstena do Chat GPT-ja: Najbolji izumi u 21. stoljeću koji su nam promijenili život