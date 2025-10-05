Panika zbog jezive pojave na nebu, aerodrom na granici NATO-a bio zatvoren satima

Zračna luka u litavskoj prijestolnici Vilniusu ponovno je otvorena u nedjelju ujutro nakon nekoliko sati prekida prometa zbog upozorenja o približavanju sumnjivih "balona".

Ovi incidenti su sve češći diljem Europe, a članice EU sumnjaju da Rusija stoji iza preleta osjetljivih lokacija od upada najmanje 19 dronova u poljsko nebo početkom rujna.

Zračna luka Vilnius ponovno je otvorena u 4,50 sati po lokalnom vremenu, otprilike dvadeset minuta nakon izvorno predviđenog vremena, navedeno je na Facebooku.

Zatvaranje aerodroma

Do zatvaranja aerodroma došlo je nakon uočenog "mogućeg niza balona koji se približavaju". Zrakoplovi koji su trebali sletjeti u glavni grad preusmjereni su za Latviju i Poljsku ili su vraćeni natrag, dok je let za Helsinki otkazan.

Ovaj poremećaj zračnog prometa u Vilniusu dolazi neposredno nakon sličnog incidenta u njemačkoj zračnoj luci u Münchenu, gdje je zračna luka bila zatvorena dvije noći zaredom u četvrtak i petak zbog upozorenja na dronove, prije nego što je ponovno otvorena u subotu. Zračne luke u Kopenhagenu i Oslu također su bile prisiljene privremeno obustaviti rad u rujnu.

POGLEDAJTE VIDEO: Italija kipti od bijesa! Vlada prosvjednike naziva kriminalcima: Evo kakva je situacija u Milanu