Od kraja listopada jugozapadnu regiju oko islandske prijestolnice Reykjavika potresle su tisuće potresa. To je posljedica podzemne rijeke magme - vruće tekuće ili polutekuće stijene - dugačke oko 15 km, koja izvire ispod površine zemlje.

Ona se proteže ispod Islanda i dijela Atlantskog oceana, a utjecaj erupcije na otočnu državu i šire ovisit će o tome gdje točno magma izlazi na površinu. Erupcija vulkana Fagradalsfjall bi prvenstveno mogla uzrokovati značajnu štetu lokalnoj infrastrukturi i ispuštanje otrovnih para, piše BBC.

Gradić Grindavik leži neposredno iznad magme i već je evakuiran zbog opasnosti od "vatrenih fontana" i štetnih plinova.

Dr. Bill McGuire, profesor geofizike i klimatskih katastrofa, kaže da je Grindavik vrlo blizu mjesta novog rasjeda i da je opstanak grada ugrožen.

"Sve ovisi o tome gdje magma na kraju stigne na površinu, ali situacija ne izgleda dobro", rekao je.

Stanovnici Grindavika napustili su svoje domove u ranim jutarnjim satima u subotu dok se tlo treslo, ceste pucale, a zgrade pretrpjele strukturna oštećenja.

Hans Vera, 56-godišnji Belgijac koji živi na Islandu od 1999., kaže da se kuća njegove obitelji neprestano tresla.

"Stalno se treslo, nije se moglo spavati. Trebaš parkirati auto pet kilometara od grada, a tamo je 20 auta, ogromna kola hitne pomoći, 20 policajaca, bljeskalice, jednostavno je nestvarno, kao ratna zona ili tako nešto, jako je čudno," ispričao je Vera.

