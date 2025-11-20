Palestinska donatorska skupina: EU predvodi međunarodne napore za snažnu i održivu Palestinsku samoupravu

Europska komisija danas je sazvala prvi sastanak Skupine palestinskih donatora u Bruxellesu kojom su supredsjedali povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica i palestinski premijer Mohammad Mustafa.

To je jasan rezultat višegodišnjeg sveobuhvatnog programa EU-a za oporavak i otpornost Palestinaca donesenog u travnju 2025., kao i izraz predanosti EU-a stabilnosti regije, kako je predsjednica Ursula von der Leyen istaknula u svojem govoru o stanju Unije u rujnu 2025.

Skupina palestinskih donatora okupila je ministre i visoke dužnosnike iz oko 60 ključnih međunarodnih i regionalnih aktera. Među njima su države članice EU-a, arapske zemlje, potencijalni donatori mirovnog plana u Gazi te međunarodne i regionalne organizacije i financijske institucije. Sudionici su raspravljali o fiskalnoj situaciji Palestinske samouprave, kao i o trenutačnom stanju provedbe njezina programa reformi povezanog s višegodišnjim sveobuhvatnim programom potpore EU-a Palestini u vrijednosti do 1,6 milijardi eura. Razgovarali su i o gospodarskom oporavku Zapadne obale.

Napredak u sklopu programa reformi

Matrica reformi Palestinske samouprave i EU-a, kako je dogovorena s Palestinskom samoupravom u studenome 2024., temelji se na ambicioznom programu reformi Palestinske samouprave. Današnji sastanak bio je prije svega prilika za sagledavanje postignutog napretka i političku potporu međunarodnih partnera ovom ambicioznom plani reformi.

Palestinska samouprava predstavila je svoj dosadašnji napredak u fiskalnim, gospodarskim i upravljačkim reformama. Objasnila je i postignuća u pružanju osnovnih usluga, uključujući obrazovanje, zdravstvo i razvoj privatnog sektora. Skupina palestinskih donatora raspravljala je i o najnovijim događannima i inicijativama povezanim s budućnošću Gaze nakon donošenja Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2803 o Gazi 17. studenoga 2025.

Komisija će nastaviti podupirati sve napore za stabilizaciju regije, uključujući tranzicijsko upravljanje, oporavak i obnovu na Zapadnoj obali i u Gazi, pri čemu je program reformi u središtu njezina djelovanja.

Financijska potpora EU-a u okviru mehanizma PEGASE

Kako bi se sredstva sigurno i transparentno usmjerila Palestinskoj samoupravi, Komisija se oslanja na mehanizam PEGASE, koji je EU uspostavio 2008. s visokim standardima kontrole kroz ex ante reviziju i ex post provjeru.

Donatori u okviru PEGASE-a doprinose znatnom smanjenju transakcijskih troškova za financijsku potporu Palestinskoj samoupravi. Njime se omogućuje i veća odgovornost, transparentnost i učinkovitost međunarodnih doprinosa. PEGASE je od svojeg osnutka usmjerio potporu palestinskom narodu u ukupnom iznosu od 3,7 milijardi eura.

EU je zajedno s Njemačkom, Luksemburgom, Slovenijom i Španjolskom potpisao nove sporazume o doprinosu u iznosu većem od 82 milijuna eura dodatnih financijskih potpora država članica putem mehanizma PEGASE. Ukupan iznos u 2025. preuzetih obveza iznosi više od 88 milijuna eura, uključujući prethodne doprinose Finske, Irske, Italije i Španjolske.

Osnovne informacije

EU je dugogodišnji partner palestinskog naroda i zalaže se za dvodržavno rješenje s Izraelcima i Palestincima koji jedni uz druge žive u sigurnosti i miru. Pokazao je svoju potporu u političkom i u financijskom smislu. Potpora snažnom i održivom upravljanju Palestinske samouprave ključna je za postizanje održivog i dugoročnog mira za palestinski narod i regiju u cjelini.

EU je od 1994. osigurao gotovo 30 milijardi eura pomoći. Komisija je u travnju 2025. donijela višegodišnji i sveobuhvatni program u vrijednosti od 1,6 milijardi eura za potporu oporavku i otpornosti Palestine koji obuhvaća sljedeće tri godine te je trenutno u provedbu. Od listopada 2023. obveze EU-a iznose gotovo 740 milijuna eura u bespovratnim sredstvima i zajmovima.

Izravna financijska potpora Palestinskoj samoupravi temelji se na provedbi njezina programa reformi. Palestinska donatorska skupina sastavni je dio programa EU-a za Palestinu i najavljena je u nekoliko navrata, uključujući predsjednicu von der Leyen i Opću skupštinu Ujedinjenih naroda u New Yorku na konferenciji o dvodržavnom rješenju koju su zajednički organizirale Francuska i Kraljevina Saudijska Arabija na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku 22. rujna 2025.

Komisija podupire i rad Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) kako bi se osigurale ključne usluge na terenu.

Izjava povjerenice Europske komisije za Sredozemlje Dubravke Šuice: “EU je snažan i dugogodišnji partner palestinskog naroda. Trenutni prekid vatre u Gazi i dalje je krhak, ali pruža obnovljenu nadu u trajni mir i sigurnost, i za Palestince i za Izraelce. Za postizanje tog cilja potrebno je smisleno sudjelovanje Palestinaca i snažna, reformirana Palestinska samouprava koja može upravljati svojim narodom. Zato smo danas sazvali Palestinsku donatorsku skupinu. Skupina će podupirati provedbu palestinskih reformi, pomoći u jačanju upravljanja Palestinom, poboljšanju njezine gospodarske otpornosti i unapređenju oporavka Gaze. Palestinci moraju imati odlučujuću ulogu u oblikovanju vlastite budućnosti, a mi smo tu da to osiguramo.”

